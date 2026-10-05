Mercado reduz projeção para PIB e eleva estimativa de inflação em 2026

O mercado reduziu ainda a previsão para o IPCA dos preços administrados em 2026, de 4,63% para 4,61% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O mercado financeiro reduziu de 1,86% para 1,85% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (5/10) pelo Banco Central (BC) com dados coletados até 2 de outubro. Para 2027, a estimativa também caiu, de 1,41% para 1,40%.

A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 subiu de 4,99% para 5,01%. Para 2027, a projeção passou de 4,31% para 4,30%, enquanto a estimativa para 2028 permaneceu em 3,80%.

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Para a taxa básica de juros, a expectativa para o fim de 2026 ficou estável em 13,50% ao ano. Para 2027, a projeção também foi mantida em 12%. Já para 2028, o mercado espera Selic em 10,50%, enquanto a previsão para 2029 é de 10%.

A projeção para o câmbio permaneceu em R$ 5,20 por dólar no fim de 2026. Para 2027, a estimativa ficou em R$ 5,28, enquanto para 2028 foi mantida em R$ 5,30. Para 2029, a previsão passou de R$ 5,35 para R$ 5,33.



Entre os índices de preços, a estimativa para o IGP-M de 2026 subiu de 4,76% para 5,27%. Para 2027, a projeção ficou estável em 4,11%. Em 2028, passou de 3,92% para 3,94%, enquanto para 2029 caiu de 3,81% para 3,80%.

O mercado reduziu ainda a previsão para o IPCA dos preços administrados em 2026, de 4,63% para 4,61%. Para 2027, a estimativa subiu de 3,82% para 3,84%.

Nas contas externas, a previsão para o deficit em conta corrente de 2026 permaneceu em US$ 60 bilhões. Já a estimativa para a balança comercial subiu de US$ 77 bilhões para US$ 78,3 bilhões.