Dólar oscila perto da estabilidade e Ibovespa sobe 2,46%

O mercado financeiro acompanhou nesta sexta-feira (2/10) os desdobramentos das eleições presidenciais no Brasil e a divulgação de indicadores de emprego nos Estados Unidos. O dólar oscilou entre R$ 5,22 e R$ 5,23 ao longo do dia, enquanto o Ibovespa alternou entre alta e queda antes de acelerar os ganhos durante a tarde.
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A moeda norte-americana abriu em alta, chegando a R$ 5,23, mas perdeu força e era negociada a R$ 5,205 para venda às 10h. Às 16h15, o dólar oscilou para a R$ 5,2101, com desvalorização de 0,11%.
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O Ibovespa também iniciou o pregão em alta. Nos primeiros minutos, o principal índice da Bolsa subiu 0,44% e alcançou 188.012 pontos. Antes do fim da manhã, porém, o índice perdeu parte dos ganhos e recuava 0,05% às 11h30, aos 187.084 pontos.
Às 16h15, o Ibovespa retomou o movimento de alta e avançava 2,46%, aos 191,806 pontos.
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