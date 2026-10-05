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Emplacamentos batem recorde em setembro, segundo Fenabrave

Mercado registra 509,7 mil veículos emplacados no mês e acumula alta de 14,41% nos nove primeiros meses de 2026

Segundo a Fenabrave, a demanda por veículos novos permanece aquecida, mesmo diante de um cenário de crédito considerado complexo. -
Segundo a Fenabrave, a demanda por veículos novos permanece aquecida, mesmo diante de um cenário de crédito considerado complexo. -

Os emplacamentos de veículos alcançaram 509.686 unidades em setembro de 2026, o melhor resultado para o mês em toda a série histórica. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta segunda-feira (5/10), o volume representa alta de 1,15% em relação a agosto e avanço de 8,32% na comparação com setembro de 2025. Os dois meses tiveram o mesmo número de dias úteis, 21.

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No acumulado de janeiro a setembro, foram emplacados 4.233.468 veículos no país, crescimento de 14,41% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado representa o segundo maior acumulado para os três primeiros trimestres em toda a série histórica, atrás apenas de 2011.

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Segundo a Fenabrave, a demanda por veículos novos permanece aquecida, mesmo diante de um cenário de crédito considerado complexo. Entre automóveis e comerciais leves, a concorrência entre as marcas e programas de estímulo ao setor, como o Move Brasil e o Carro Sustentável, contribuíram para a redução de preços e a oferta de condições de financiamento mais acessíveis.



No segmento de veículos pesados, os incentivos previstos pelo Programa Move ajudaram a conter a trajetória de queda nas vendas de caminhões e ônibus. As medidas também contribuíram para que o segmento de implementos rodoviários registrasse saldo positivo após períodos de retração.



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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 05/10/2026 12:51
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