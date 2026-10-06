Governo diz que ainda há R$ 1,325 bilhão a ser devolvido por bets

Ministro da Fazenda lembrou que os bancos têm até o dia 14 de outubro para devolver valores restantes a apostadores. - (crédito: Washington Costa/MF)

Um balanço publicado na noite desta terça-feira (6/10) pelo Ministério da Fazenda aponta que ainda há cerca de R$ 1,325 bilhão esquecidos em contas de apostadores nos sites de jogos e cassinos on-line. A atualização feita pela pasta também indica que ainda há cerca de 26,5 milhões de CPFs com saldo nas plataformas, mesmo após a proibição das bets determinada pela Medida Provisória (MP) 1.394/26.

Apesar de o número de apostadores ser expressivo, o ministro Dario Durigan, da Fazenda, disse, em entrevista após a divulgação do balanço, que cerca de 1% dos apostadores, o que corresponde a pouco mais de 200 mil pessoas, representam 80% do saldo, enquanto 3,4% correspondem a 90% do saldo.

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“Tem algumas poucas contas que têm um volume muito grande ainda de saldo remanescente acima de R$ 500 mil, acima de R$ 1 milhão. E esses já estão sob investigação, para a gente poder evidenciar às autoridades competentes, em especial Ministério da Justiça e Polícia Federal, se há indício de lavagem de dinheiro, se há indício de alguma irregularidade em relação a isso”, destacou, ainda, o ministro.

A Fazenda estima que cerca de 40 contas tenham mais de R$ 500 mil ainda em saldo. Por outro lado, 86,2 milhões de contas têm entre R$ 0,01 e R$ 0,99, somando R$ 15,5 milhões. Vale lembrar que uma mesma pessoa pode ter contas em diferentes plataformas. Por essa razão, o número de contas é maior que o de apostadores.

Segundo o ministro, o governo já solicitou o bloqueio de 11.740 sites à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Além disso, foi solicitada a remoção de 3.489 páginas, perfis, grupos nas redes sociais e mensagerias. Também foram retiradas 1.974 páginas do Facebook, 560 perfis de Instagram, 800.837 canais e grupos de Telegram, 103 perfis no TikTok, 14 grupos no WhatsApp e, também, um servidor no Discord.

“Esse volume de perfis, contas e páginas que foram bloqueados, eles estavam impactando 17,2 milhões de usuários e seguidores nessas redes. Então, essa é a atualização de hoje. Lembrando que a gente vai seguir com os nossos laboratórios, identificando os sites ilegais e garantindo que esses R$ 600 milhões, R$ 650 milhões por dia fiquem com as famílias e não vão para as apostas”, acrescentou o ministro.

Saldos a restituir

Apesar de o prazo para retirada dos recursos ter expirado no dia 5, entre os dias 9 e 14 de outubro, os bancos que operavam com sites de aposta e cassino on-line são obrigados a devolver esse montante a todos os que possuíam saldo em conta nessas empresas. Caso esse dinheiro não seja devolvido dentro do prazo estabelecido na MP, o cliente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal a partir de 14 de outubro.