Google seleciona 4 startups brasileiras para evento de IA na Califórnia

Inteligência artificial impulsiona a análise de dados e diagnóstico médico, um dos campos de atuação das startups no Gemini Startup Forum - (crédito: Reprodução/Voiston.com)

O Google for Startups, em parceria com o Google Cloud e o Google DeepMind, selecionou quatro startups brasileiras para a quarta turma do Gemini Startup Forum. O evento ocorrerá em 4 e 5 de novembro na sede da empresa, em Mountain View, Califórnia.

As empresas Core AI, Vöiston, Dharma-AI e MinutaIA se juntarão a um grupo de 110 startups inovadoras de 17 países. O objetivo é permitir que os fundadores trabalhem em seus planos de inteligência artificial ao lado de especialistas do Google.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Durante o fórum, os participantes terão acesso a suporte prático de engenheiros, demonstrações exclusivas de IA e oportunidades de networking. A primeira edição do evento, em novembro de 2025, contou com seis startups brasileiras, enquanto a segunda teve três representantes do país.

As brasileiras selecionadas

As startups escolhidas desenvolvem soluções com IA para desafios que vão do diagnóstico de distúrbios genéticos à robótica de última geração. Conheça as empresas e seus fundadores:

Core AI, de Enrico Damiani: é uma fintech que permite a qualquer empresa oferecer crédito a clientes por meio de uma solução completa, que inclui modelagem de risco, linhas de crédito e cobranças, tudo conectado a uma API.

Vöiston, de Reynaldo Fagundes: atua na área de tecnologia da saúde, transformando informações clínicas fragmentadas em dados estruturados e fluxos de trabalho com suporte de IA para organizações de saúde.

Dharma-AI, de Gabriel Magalhães: um Sovereign AI Lab que permite a empresas criarem seus próprios modelos de IA de ponta. A plataforma roda na infraestrutura do cliente e aprende continuamente com seus dados.

MinutaIA, de Caio Perona: é uma plataforma de IA jurídica usada por mais de 100 mil profissionais e 200 instituições públicas, como o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A ferramenta elabora documentos jurídicos e já produziu mais de 50 milhões de peças.

Iniciativa para acelerar a inovação

Rafael Groba, líder de Growth Marketing do Google Cloud na América Latina, explica que a iniciativa faz parte de um esforço global para acelerar a inovação com recursos do Gemini Kit.

“Estamos acelerando o desenvolvimento de startups de IA elegíveis, oferecendo até US$ 350 mil em créditos na nuvem do Google”, destaca Groba. Os créditos podem ser usados em serviços do Google Cloud, além do acesso a maratonas de API, materiais de treinamento e ao Google AI Studio.

O Google Cloud oferece uma estrutura de IA otimizada, que inclui desde a infraestrutura até modelos como o Gemini, ferramentas para desenvolvedores e soluções de segurança. Clientes em mais de 200 países utilizam a plataforma como parceira de tecnologia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.