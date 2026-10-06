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MERCADO DE CARROS

Venda de veículos tem o melhor setembro da história; veja ranking

Programas de incentivo e forte demanda impulsionam o setor, que cresceu mais de 8% no mês; veja a lista dos carros mais vendidos do país

A Fiat Strada, veículo mais vendido em setembro, destacou-se no ranking dos emplacamentos - (crédito: Divulgação/Fiat)
A Fiat Strada, veículo mais vendido em setembro, destacou-se no ranking dos emplacamentos - (crédito: Divulgação/Fiat)

Os emplacamentos de veículos tiveram o melhor mês de setembro da série histórica, com 509.686 unidades registradas. O volume representa uma alta de 1,15% em relação a agosto e de 8,32% na comparação com setembro de 2025.

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Ambos os meses contaram com 21 dias úteis. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, os emplacamentos somaram 4.233.468 unidades, um crescimento de 14,41% sobre o mesmo período do ano passado.

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Este resultado coloca 2026 como o segundo melhor acumulado para os três primeiros trimestres da série histórica, ficando atrás apenas do ano de 2011.

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Segundo Arcelio Junior, presidente da Fenabrave, o desempenho foi impulsionado pela concorrência entre as marcas e por programas de estímulo como o Move Brasil e o Carro Sustentável. "O mercado continua demonstrando demanda por veículos novos, mesmo em um ambiente ainda complexo de crédito", destacou.

Para automóveis e comerciais leves, os programas especiais reduziram preços e melhoraram as taxas de financiamento, o que teve peso na decisão do consumidor. Já em segmentos como caminhões e ônibus, os incentivos do Programa Move frearam a queda nas vendas.

Veja o ranking de veículos mais vendidos em setembro

  1. Fiat Strada: 16.002 unidades

  2. Volkswagen Polo: 11.095 unidades

  3. BYD Dolphin Mini: 9.385 unidades

  4. Volkswagen T-Cross: 9.339 unidades

  5. Volkswagen Tera: 8.725 unidades

  6. Fiat Argo: 8.603 unidades

  7. Fiat Pulse: 7.150 unidades

  8. Chevrolet Onix: 7.133 unidades

  9. GWM Haval H6: 6.433 unidades

  10. Fiat Mobi: 6.395 unidades

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/10/2026 16:55 / atualizado em 06/10/2026 16:57
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