Venda de veículos tem o melhor setembro da história; veja ranking

Os emplacamentos de veículos tiveram o melhor mês de setembro da série histórica, com 509.686 unidades registradas. O volume representa uma alta de 1,15% em relação a agosto e de 8,32% na comparação com setembro de 2025.
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Ambos os meses contaram com 21 dias úteis. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, os emplacamentos somaram 4.233.468 unidades, um crescimento de 14,41% sobre o mesmo período do ano passado.
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Mercado automotivo: Destaques das vendas de veículos
Este resultado coloca 2026 como o segundo melhor acumulado para os três primeiros trimestres da série histórica, ficando atrás apenas do ano de 2011.
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Segundo Arcelio Junior, presidente da Fenabrave, o desempenho foi impulsionado pela concorrência entre as marcas e por programas de estímulo como o Move Brasil e o Carro Sustentável. "O mercado continua demonstrando demanda por veículos novos, mesmo em um ambiente ainda complexo de crédito", destacou.
Para automóveis e comerciais leves, os programas especiais reduziram preços e melhoraram as taxas de financiamento, o que teve peso na decisão do consumidor. Já em segmentos como caminhões e ônibus, os incentivos do Programa Move frearam a queda nas vendas.
Veja o ranking de veículos mais vendidos em setembro
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Fiat Strada: 16.002 unidades
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Volkswagen Polo: 11.095 unidades
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BYD Dolphin Mini: 9.385 unidades
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Volkswagen T-Cross: 9.339 unidades
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Volkswagen Tera: 8.725 unidades
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Fiat Argo: 8.603 unidades
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Fiat Pulse: 7.150 unidades
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Chevrolet Onix: 7.133 unidades
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GWM Haval H6: 6.433 unidades
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Fiat Mobi: 6.395 unidades
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.