Bets saem do ar nesta terça (6); veja como resgatar valores

Com o fim do prazo para que os clientes pudessem retirar diretamente as quantias deixadas em contas nas casas de apostas on-line – que deixaram de operar no Brasil com a Medida Provisória (MP) 1.394/26 –, os sites oficiais das bets que atuavam legalmente no país até o último mês de setembro saíram do ar nesta terça-feira (6/10).
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Ao acessar essas páginas, o usuário se depara com um portal oficial do governo federal, com o domínio brasilsembets.gov.br, e o aviso “Acesso bloqueado” logo na parte principal do site. “A plataforma de apostas que você tentou acessar está fora do ar por determinação da Medida Provisória nº 1.394/26, que proíbe apostas esportivas e os cassinos on-line no Brasil desde 25 de setembro de 2026”, informa o governo.
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Logo abaixo, na mesma página, há informações sobre como obter de volta o dinheiro alocado nas contas pessoais nessas plataformas. Apesar de o prazo para retirada dos recursos ter expirado no dia 5, de 9 a 14 de outubro, os bancos que operavam com sites de apostas e cassinos on-line são obrigados a devolver esse montante a todos os que possuíam saldo em conta nessas empresas.
Caso esse dinheiro não seja devolvido dentro do prazo estabelecido na MP, o cliente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal a partir de 14 de outubro. Até a última sexta-feira (2), havia um saldo de R$ 2,1 bilhões nas contas de pessoas físicas nesses sites, e, na última semana, já houve uma redução de mais de 30%, o que representa R$ 652 milhões a menos nessas contas. Diante disso, ainda há cerca de R$ 1,4 bilhão em saldos remanescentes.
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