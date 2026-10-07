Depoimento de Campos Neto à PF na investigação do Master é adiado

Campos Neto e Galípolo foram convocados pela PF para depor no caso Banco Master; atual presidente do BC foi ouvido na terça-feira (6/10) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Federal (PF) adiou o depoimento do ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto, que estava previsto para ocorrer nesta quarta-feira (7/10), em Brasília. Ele seria ouvido na condição de testemunha, de acordo com fontes na corporação. No entanto, o motivo do adiamento não foi informado. A investigação apura influência interna do Banco Master na autoridade monetária.

Ainda não há data para a realização do depoimento. As diligências miram a participação de ex-dirigentes e ex-funcionários do Banco Central no esquema de corrupção montado pelo Master, banco de propriedade de Daniel Vorcaro, que está preso em Brasília.

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Também foram convocados pela PF o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi ouvido na véspera; o diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino, que deve depor nesta quinta-feira (9); e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, que também teve o depoimento adiado e terá de remarcar o comparecimento.

No caso de Galípolo, o depoimento ocorreu na terça-feira (6). Ele foi questionado sobre a atuação de dois servidores, que teriam dado apoio ao Master. Galípolo também foi ouvido na condição de testemunha. A investigação aponta que dirigentes do Banco Master eram informados com antecedência de processos de interesse da empresa de Vorcaro.

Além disso, recebiam informações privilegiadas antes de reuniões com dirigentes do Banco Central. A coleta dos depoimentos foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).