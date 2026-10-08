Governo Lula lança edital de empreendedorismo a mulheres vítimas de violência

Iniciativa ocorre em meio à busca da campanha de Lula por votos entre mulheres das classes C e D - (crédito: AFP)

O governo do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicou, nesta quinta-feira (8/10), o lançamento de um edital para a seleção de projetos de empreendedorismo feminino voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo do edital é selecionar propostas elaboradas por Juntas Comerciais para implementar projetos-piloto de acompanhamento, desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino, tendo como público-alvo mulheres que passaram por violência doméstica ou familiar.

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Podem participar as 27 Juntas Comerciais dos estados e do Distrito Federal. Ao final, serão selecionados até cinco projetos, um de cada macrorregião do país. As escolhidas receberão repasse federal de R$ 200 mil para a execução das propostas, com prazo de até 12 meses.

As propostas podem ser submetidas até 19 de outubro de 2026. Os resultados parciais serão divulgados em 27 de outubro, e os definitivos, em 18 de novembro.



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A iniciativa do governo de investir no empreendedorismo feminino ocorre em meio à busca da campanha à reeleição de Lula por votos do eleitorado feminino, sobretudo entre mulheres das classes C e D de regiões periféricas do país.