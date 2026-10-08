Comediante francês de centro-direita declara apoio a Lula

O humorista Paul Cabannes explica nas redes sociais o motivo de apoiar a reeleição de Lula - (crédito: Divulgação)

O humorista francês Paul Cabannes declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conhecido por produzir vídeos sobre as diferenças culturais entre Brasil e França, o comediante utilizou as redes sociais para explicar que sua experiência no território brasileiro transformou sua visão política.

Cabannes relatou que se identificava com a centro-direita moderada em seu país de origem. Ao comparar as duas nações, o artista indicou que as condições sociais brasileiras e a desigualdade econômica impedem a manutenção dessa postura, exigindo atenção às particularidades locais.

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"Na França sempre fui centrista / direita moderada. Aquela direita que transa de meias. É muito imposto e já ta bom de conquistas sociais. Mas no Brasil não consigo."

A convivência com a população e o impacto das diferenças socioeconômicas observadas na rotina motivaram a mudança ideológica. Cabannes apontou que sua avaliação sobre a política nacional decorre diretamente da percepção que desenvolveu durante o período em que vive no país.

Parte da manifestação foi dedicada a elogiar o comportamento dos brasileiros Reprodução/Threads





Percepção sobre a sociedade brasileira

Parte da manifestação foi dedicada a elogiar o comportamento dos brasileiros. O comediante destacou a recepção obtida e evidenciou a capacidade dos cidadãos de enfrentar dificuldades diárias, apontando qualidades observadas:

recepção acolhedora desde sua chegada;

perfil batalhador e resiliente diante das adversidades cotidianas;

disposição demonstrada por muitas pessoas para trabalhar duro;

postura de alto astral e ausência quase constante de pessimismo.

A publicação combinou admiração pela população com críticas contundentes à desigualdade social e questionamentos direcionados à atuação de setores neopentecostais.

"Vocês são um povo que me recebeu maravilhosamente bem, são resilientes, batalhadores, alto astral, quase nunca pessimistas, muitos de vocês estão dispostos a trabalhar duro, admiro vocês infinitamente, mas temos que reconhecer também que a sociedade é desigual para um caralho e que esses neo-pentecostais são doidos."

Cabannes não detalhou propostas específicas de governo ao se manifestar. O artista associou a decisão eleitoral à vivência adquirida no Brasil e encerrou a publicação definindo seu voto em uma única palavra: "Lula."