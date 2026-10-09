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Febraban alerta que criminosos têm usado nome da entidade para aplicar golpes

Entidade reforça que não entra em contato com clientes nem oferece empréstimos, prática comum em fraudes recentes relatadas

Em um dos golpes identificados, criminosos usavam a logomarca da Febraban no WhatsApp para alertar sobre falsas transações suspeitas - (crédito: Joedson Alves/Agência Brasil)
Em um dos golpes identificados, criminosos usavam a logomarca da Febraban no WhatsApp para alertar sobre falsas transações suspeitas - (crédito: Joedson Alves/Agência Brasil)

Criminosos têm usado o nome da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para aplicar golpes financeiros na sociedade, alertou a entidade, em nota nesta sexta-feira (9/10). No comunicado, a Febraban lembra que é uma associação civil sem fins lucrativos, representativa de instituições financeiras, e não têm relacionamento direto com clientes do sistema bancária.

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"A Febraban não contata pessoas físicas ou jurídicas por SMS, ligação telefônica, carta, e-mail, WhatsApp ou quaisquer redes sociais, para realização de procedimentos de segurança ou para a efetivação de operações financeiras. Trata-se de modalidade de golpe", disse o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.

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Em um dos episódios identificados nesta semana, a logomarca da Febraban aparecia no perfil do WhatsApp de um criminoso, que enviava a mensagem "assunto urgente" denunciando uma falsa transação suspeita na conta corrente de um usuário. O esquema busca obter dados pessoais da vítima para realizar operações em nome da pessoa.



A entidade também vêm observando com recorrência o golpe do falso empréstimo, em que grupos criminosos criam páginas e perfil falsos na internet. Esses perfis se passam por instituições financeiras e oferecem crédito em condições vantajosas. Após o interessado preencher o cadastro, a liberação dos recursos é condiciona ao pagamento antecipado de taxas, impostos ou outros valores, sob a alegação de que a cobrança é prática normal no mercado ou exigência da Febraban.


Mielle orienta que consumidores desconfiem sempre que houver a exigência de pagamento antecipado para liberar empréstimos. "Cobranças de impostos, taxas de cadastro ou adiantamento de parcelas como condição para receber o crédito são sinais de golpe. A Febraban não oferece empréstimos nem cobra valores para sua liberação", alerta.


A Febraban também recomenda que, ao receber um contato suspeito, as pessoas interrompam a comunicação imediatamente, não forneça senhas, códigos ou dados pessoas, nem realize qualquer pagamento ou transferência.



O alerta surge em um momento em que o setor financeiro têm ampliado os esforços para lidar com o aumento na incidência de atividades fraudulentas, principalmente pelo celular. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em reportagem recente, executivos da indústria já veem o País em uma "epidemia" de golpes.



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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 09/10/2026 15:52
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