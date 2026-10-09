Governo libera R$ 7,52 bilhões para subsidiar combustíveis

Os recursos foram destinados à pasta de Minas e Energia e serão administrados pela ANP - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O governo federal liberou R$ 7,52 bilhões em crédito extraordinário para subsidiar a produção e a importação de combustíveis. A medida foi formalizada pela Medida Provisória (MP) nº 1.395, publicada nesta sexta-feira (9/10).

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Os recursos foram destinados ao Ministério de Minas e Energia e serão administrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável por gerir as ações de subvenção econômica.

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Do total, R$ 6,17 bilhões serão utilizados para subsidiar a produção e a importação de óleo diesel de uso rodoviário, conforme previsto na MP nº 1.363/2026.

Os outros R$ 1,35 bilhão serão destinados à subvenção de outros combustíveis derivados de petróleo, em medida relacionada à MP nº 1.358/2026.