Devolução de dinheiro retido por bets começa nesta sexta-feira

A devolução dos valores retidos por plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets, começa nesta sexta-feira (9/10). Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 26,5 milhões de CPFs ainda têm saldo a receber, totalizando R$ 1,325 bilhão. Os pagamentos devem ser realizados automaticamente pelos bancos e instituições financeiras até 14 de outubro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
-
Leia mais: Governo diz que ainda há R$ 1,325 bilhão a ser devolvido por bets
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Os saldos que não forem restituídos até o dia 14 serão encaminhados para a Caixa Econômica Federal, que será responsável por concluir a restituição, e o cliente deverá entrar em contato com o banco para ser ressarcido. De acordo com a pasta da Fazenda, orientações aos apostadores nessa etapa serão divulgadas pelos canais oficiais.
A pasta aponta que 86,2 milhões de contas têm menos de R$ 1, somando R$ 15,5 milhões. O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em mais de uma plataforma.
Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a manutenção de saldos acima de R$ 500 mil está sob investigação. O titular da pasta afirmou que cerca de 40 contas têm saldo superior a esse valor.
“E esses já estão sob investigação, para a gente poder evidenciar às autoridades competentes, em especial Ministério da Justiça e Polícia Federal, se há indício de lavagem de dinheiro, se há indício de alguma irregularidade em relação a isso”, destacou.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais