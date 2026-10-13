Ivete Sangalo surpreende novo namorado com gesto íntimo durante show e reação do empresário viraliza - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo protagonizou uma cena romântica com Tiago Maia durante uma apresentação em Fortaleza, no Ceará, e chamou a atenção de quem acompanhava o espetáculo.

A cantora aproveitou um momento do show para se aproximar do produtor musical, surpreendendo o empresário com uma demonstração de carinho que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

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O episódio ocorreu no sábado (10), durante uma apresentação do projeto Clareou. Enquanto interpretava a música “Em Busca da Minha Sorte”, conhecida na voz de Thiaguinho, a artista foi até a lateral do palco, onde Tiago assistia ao show, e se aproximou dele para falar bem perto de seu ouvido.

A reação do empresário também virou assunto entre os internautas. Visivelmente tímido diante da iniciativa da cantora, ele acabou protagonizando, ao lado de Ivete, um dos momentos mais comentados da apresentação.

Nas publicações que circularam pela internet, fãs demonstraram entusiasmo com a interação e desejaram felicidades ao casal. “Ele com vergonha! Vivendo e amando, certa está ela” e “Que sejam felizes, a vida passa rápido demais” foram algumas das mensagens deixadas pelos admiradores.

Ivete e Tiago passaram a ser vistos juntos no início de 2026, alguns meses depois de a artista anunciar o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, em novembro de 2025. Os dois ficaram juntos por 17 anos.



