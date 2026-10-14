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Bolsa reduz perdas após dados indicarem inflação mais temporária nos EUA

O diretor do Conselho Econômico Nacional norte-americano amenizou projeções sobre trajetória de preços ao comentar que alta de setembro foi puxada por energia e tende a ser temporária

Na manhã desta quarta-feira (16/10), o Ibovespa chegou a operar em queda de 1,6%, aos 203,4 pontos - (crédito: Nelson Almeida/AFP)
Na manhã desta quarta-feira (16/10), o Ibovespa chegou a operar em queda de 1,6%, aos 203,4 pontos - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), recuperou as perdas obtidas na manhã nesta quarta-feira (14/10), após Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, afirmar que a alta do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), nos EUA, em setembro, foi alavancada pelo setor de energia e tende a ser temporária.

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A declaração fez com que a bolsa brasileira reduzisse as perdas e passasse a oscilar próxima ao zero-a-zero no meio da tarde. Pela manhã, o Ibovespa chegou a operar em queda de 1,6%, aos 203,4 pontos.

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Além disso, o dólar também perdeu forças ante o real e era cotado a R$ 5,04 por volta de 16h (de Brasília). O CPI, divulgado no início da manhã, veio acima das expectativas do mercado, com uma alta de 0,6% em setembro na comparação com o mês anterior.

No acumulado de 12 meses, o índice de preços dos EUA chegou a 3,7%, acima da expectativa de 3,6% e dos 3,4% de agosto. Já o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% no mês, acima da expectativa de 0,2% e no mesmo ritmo de agosto, com a leitura anual em 2,6%, acima da projeção de 2,5% e dos 2,4% do mês anterior.

Em setembro, a energia subiu 5,2%, alavancada principalmente pela gasolina (+9,1%), que respondeu por mais da metade da alta do CPI em setembro. Já o setor de habitação subiu 0,4%, após avançar 0,3% no mês anterior.

(ARQUIVOS) Nesta foto de arquivo, uma placa de Wall St está pendurada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street em 23 de março de 2021 na cidade de Nova York. O índice Dow Jones subiu acima de 35.000 pela primeira vez em 10 de maio de 2021, estendendo uma série de recordes enquanto os investidores injetavam fundos em empresas industriais que deveriam se beneficiar da recuperação econômica dos EUA. Perto de 1515 GMT, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,8 por cento em 35.042,95. O índice blue-chip fechou em registros nas últimas três sessões. / AFP / Angela Weiss
Inflação maior nos EUA gera preocupação em Wall Street por novo aumento de juros pelo Fed. (foto: Angela Weiss/AFP)

Na avaliação do economista sênior na Nomad, Vitor Kayo, o núcleo da inflação acima do esperado e a aceleração em 12 meses jogam “lenha na fogueira” sobre a preocupação com a inflação, que segue distante da meta de 2%, em especial pela gasolina. Por conta disso, cresce as expectativas para um aperto da política monetária no país.

“O payroll (mercado de trabalho) fraco de setembro, que veio abaixo da expectativa e trouxe revisões para baixo nos meses anteriores, é um alerta e merece atenção, mas ainda não indica uma tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho, o que dependeria de mais dados de emprego fraco. A prioridade do Fed (Federal Reserve, o ‘banco central’ dos EUA) deve seguir sendo a inflação, o que reforça o argumento usado na alta de juros de setembro”, comenta Kayo.

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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 14/10/2026 16:45 / atualizado em 14/10/2026 16:51
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