NUK renova marca e lança linha que acompanha fases do bebê

Linha Perfect Match da NUK busca facilitar a transição para a independência na alimentação infantil com copos de treinamento ergonômicos e seguros - (crédito: Divulgação)

A NUK anunciou uma reformulação global com nova identidade visual e reorganização de portfólio. A marca hospitalar número um na Alemanha em alimentação foca produtos de maior valor agregado, acompanhando o avanço da premiumização no mercado materno-infantil.

A mudança responde a transformações no comportamento de consumo. Pais e cuidadores procuram itens especializados, seguros e conectados ao desenvolvimento infantil, ao mesmo tempo em que enfrentam excesso de opções e informações durante a decisão de compra.

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A empresa passou a estruturar os produtos por fases de crescimento e níveis de benefício. A arquitetura de comunicação divide os itens em três etapas: início natural, crescimento natural e independência natural, com a proposta de simplificar a experiência no varejo físico e nos canais digitais.

A gerente de marketing da NUK, Kelly Dias, avaliou a nova fase. "O mercado mudou muito nos últimos anos. Os pais estão mais informados, mais exigentes e buscam marcas que tragam clareza, respaldo e acolhimento, sem um discurso excessivamente técnico ou prescritivo. Esse reposicionamento surge a partir dessa mudança de comportamento", declarou.

Expansão da linha Perfect Match

A principal aposta da companhia reúne mamadeiras, bomba extratora de leite, chupetas e copos na linha Perfect Match. A estratégia busca ampliar a relevância entre novos consumidores e fortalecer a conexão com famílias que procuram qualidade, conforto e tecnologia.

O copo de treinamento Perfect Match integra os destaques da categoria com versões de 150 ml e 260 ml com controle de temperatura, indicadas a partir dos seis meses. Para bebês a partir de oito meses, a marca disponibiliza o modelo de 260 ml com canudo.

Os copos trazem tecnologia antivazamento, canudo flexível, apoio labial amplo e alças ergonômicas antiderrapantes para facilitar o manuseio. Os produtos contam ainda com compatibilidade direta com as mamadeiras da mesma linha, formando um sistema integrado para apoiar a alimentação infantil.

"A independência é uma etapa importante do desenvolvimento infantil e um dos pilares da nossa nova arquitetura de portfólio. Com os copos Perfect Match, buscamos oferecer uma transição mais natural e confortável, respeitando o ritmo de cada criança e apoiando as famílias nesse processo", complementou Kelly Dias.

Com 70 anos de atuação dedicados à alimentação e ao crescimento dos bebês, a NUK pertence à empresa global de bens de consumo Newell Brands, proprietária de marcas como Oster, Cadence, Graco, Lillo, Coleman, Contigo e Invicta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.