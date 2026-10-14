Prazo para devolução de R$ 1,3 bi a apostadores termina nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (14/10) o prazo para que o sistema financeiro conclua a devolução de cerca de R$ 1,325 bilhão retidos em contas de usuários de plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets. A estimativa é de que 26,5 milhões de pessoas tenham direito ao ressarcimento. As operações de devolução começaram em 9 de outubro.
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O encerramento definitivo das empresas de apostas afetadas foi determinado pela Medida Provisória (MP) 1.394/2026. O processo de restituição foi dividido em etapas, que incluíram a retirada dos valores diretamente nas plataformas, o envio de informações aos bancos e o processamento das transferências para os clientes.
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O prazo para os usuários solicitarem saques diretamente nos canais das casas de apostas terminou em 5 de outubro. No dia seguinte, os portais e softwares das empresas começaram a ser retirados do ar. Entre 7 e 8 de outubro, as plataformas encaminharam às instituições financeiras relatórios com os saldos disponíveis, os números de CPF e os dados bancários dos clientes.
Desde 9 de outubro, os bancos processam as devoluções automaticamente nas contas correntes ou poupanças cadastradas. Essa etapa também tem prazo até esta quarta, quando termina o período previsto para a conclusão dos pagamentos pelas instituições financeiras.
Os casos que não puderem ser resolvidos pelos bancos por falhas operacionais ou inconsistências nos dados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, que atuará como intermediária no repasse dos valores pendentes.
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