Azul amplia voos entre Campinas e Madri com Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787 Dreamliner da Air Europa, modelo utilizado na rota Viracopos-Madri, fruto da parceria com a Azul - (crédito: Divulgação)

A Azul ampliou a parceria com a Air Europa voltada para a alta temporada de viagens. O acordo estabelece voos ligando o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, até Madri, na Espanha. A operação utiliza aeronaves Boeing 787 Dreamliner da empresa parceira espanhola.

O serviço iniciou em 15 de outubro e prossegue até 31 de março. A iniciativa tem o propósito de aumentar a capacidade de transporte e acolher a demanda de passageiros do período, priorizando a qualidade e o conforto para os clientes.

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O Boeing 787 Dreamliner da Air Europa, usado na parceria com a Azul, oferece conforto com telas individuais aos passageirosDivulgação

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Operação técnica e autorizações

A realização dos trajetos ocorre em regime ACMI: aircraft, crew, maintenance and insurance. Esse modelo operacional abrange aeronave, tripulação, manutenção e seguro providos pela companhia.

Toda a atividade segue os requisitos técnicos e as exigências regulatórias do setor aéreo, incluindo a obtenção das autorizações oficiais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Air Europa reúne experiência consolidada em operações internacionais de longa distância, além de apresentar reconhecida capacidade operacional em voos desse porte.

Comodidade no Boeing 787 Dreamliner

O Boeing 787 Dreamliner é uma aeronave widebody projetada com foco em oferecer maior eficiência operacional e conforto aos passageiros. O avião possui capacidade total para 296 Clientes, organizados da seguinte forma:

classe Business com 22 assentos que inclinam 180°;

classe econômica com espaço para 274 lugares.

O interior do modelo foi equipado com diversos itens para aprimorar a experiência dos viajantes a bordo:

telas individuais de entretenimento com sistema touch;

serviço de Wi-Fi disponível a bordo para conexão;

janelas de dimensões maiores;

sistema de iluminação desenvolvido para aprimorar a experiência em voo.

Expansão de conexões e fidelidade

A iniciativa reforça a relação comercial existente entre Azul e Air Europa. As duas empresas mantêm um acordo de codeshare voltado a ampliar as opções de conexão para destinos situados na Europa.

A Azul se posiciona como a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e rotas domésticas diretas. Pela parceria, Clientes também têm a possibilidade de emitir bilhetes para voos operados pela Air Europa utilizando pontos acumulados no Azul Fidelidade, por meio do Azul Pelo Mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



