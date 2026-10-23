Lula defende investimentos no agronegócio e expansão de exportações

Lula durante debate na Globo nesta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)

No debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu os investimentos do governo no agronegócio e na agricultura familiar. Ao rebater críticas do adversário, Flávio Bolsonaro (PL), Lula destacou incentivos à compra de máquinas e afirmou que sua gestão ampliou o apoio aos pequenos produtores.

O presidente também ressaltou o desempenho das exportações brasileiras e afirmou que o país abriu 700 novos mercados durante seu governo. “Nunca se exportou tanto nesse país”, declarou.

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Lula mencionou ainda o superávit comercial próximo de US$ 80 bilhões e disse que o Brasil pode buscar outros compradores diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Ao criticar a aproximação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump, Lula afirmou: “Se o Trump não quer comprar do Brasil, eu vou vender em outros lugares”. O presidente também citou a ampliação das oportunidades comerciais em 57 países, com crescimento médio de 10,5%, segundo os números apresentados no debate.

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Lula encerrou a resposta contestando as declarações do adversário sobre a economia e o comércio exterior. “É só procurar o Google para vocês perceberem a bobagem que esse jovem fala quando vai debater”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes