Lula defende investimentos no agronegócio e expansão de exportações

No debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu os investimentos do governo no agronegócio e na agricultura familiar. Ao rebater críticas do adversário, Flávio Bolsonaro (PL), Lula destacou incentivos à compra de máquinas e afirmou que sua gestão ampliou o apoio aos pequenos produtores.
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O presidente também ressaltou o desempenho das exportações brasileiras e afirmou que o país abriu 700 novos mercados durante seu governo. “Nunca se exportou tanto nesse país”, declarou.
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Lula mencionou ainda o superávit comercial próximo de US$ 80 bilhões e disse que o Brasil pode buscar outros compradores diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Ao criticar a aproximação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump, Lula afirmou: “Se o Trump não quer comprar do Brasil, eu vou vender em outros lugares”. O presidente também citou a ampliação das oportunidades comerciais em 57 países, com crescimento médio de 10,5%, segundo os números apresentados no debate.
Lula encerrou a resposta contestando as declarações do adversário sobre a economia e o comércio exterior. “É só procurar o Google para vocês perceberem a bobagem que esse jovem fala quando vai debater”, afirmou.
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes
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