CropLife Brasil propõe ao governo Lula agenda de inovação para o agro

Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito presidente, em momento de celebração enquanto entidades do agro buscam diálogo e desenvolvimento - (crédito: Ricardo Stuckert)

A CropLife Brasil cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República. A entidade reafirmou o compromisso com o diálogo institucional para construir propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à inovação e ao fortalecimento da competitividade da agricultura brasileira.

O protagonismo do país na produção mundial de alimentos decorre de décadas de investimentos contínuos em ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Manter essa trajetória exige a criação de condições que incentivem novos aportes de capital, ampliem o acesso dos produtores rurais às tecnologias e reforcem a presença nacional diante de exigências do mercado global.

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A CropLife Brasil (CLB) é uma associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável, nos setores de germoplasma (mudas e sementes), biotecnologia, defensivos químicos e bioinsumos.

Fundada em 2019, a CropLife Brasil surgiu com a missão de unificar entidades do setor de insumos agrícolas em uma única plataforma com objetivo de promover o uso das mais modernas tecnologias nas lavouras brasileiras, apoiar iniciativas de educação e treinamento no campo, e fortalecer o diálogo com consumidores, formadores de opinião e governos.

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Prioridades regulatórias e segurança jurídica

A entidade apontou pilares estruturais indispensáveis para elevar a produtividade e expandir a inserção internacional do setor:

segurança jurídica nas atividades do campo;

ambiente favorável à atração de capital;

modernização da infraestrutura produtiva existente;

fortalecimento da capacidade de investimento dos produtores rurais.

Outra frente apontada como indispensável envolve o aperfeiçoamento constante dos marcos regulatórios. O processo deve seguir critérios científicos rigorosos, transparência e estabilidade normativa, acompanhado de mecanismos de proteção da propriedade intelectual e incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

Mercado global e representação setorial

No cenário internacional, a organização defende a cooperação técnica e a convergência regulatória com parceiros comerciais estratégicos. Essas etapas atuam diretamente para ampliar o acesso a novos mercados e facilitar a adoção rápida de inovações no campo.

A instituição reúne 53 empresas atuantes em segmentos complementares:

sementes e mudas;

biotecnologia;

defensivos químicos;

bioinsumos.

A integração dessas ferramentas responde aos desafios da agricultura tropical. O conjunto tecnológico amplia a resiliência produtiva, impulsiona ganhos de produtividade e contribui com a segurança alimentar nacional e global, consolidando o país na posição de desenvolvedor e exportador de tecnologias agrícolas.

A entidade colocou sua equipe técnica à disposição do novo governo, do Congresso Nacional e de outras instituições públicas para estruturar uma agenda propositiva voltada a estimular a inovação, ampliar oportunidades de negócios e fortalecer a liderança brasileira como potência agrícola e tecnológica internacional.

Íntegra da nota divulgada pela CropLife Brasil

A CropLife Brasil cumprimenta Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência da República e reafirma seu compromisso com o diálogo institucional e a construção de uma agenda voltada ao desenvolvimento sustentável, à inovação e ao fortalecimento da competitividade da agricultura brasileira.

O protagonismo do Brasil na produção mundial de alimentos é resultado de décadas de investimentos em ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A continuidade dessa trajetória depende de um ambiente que estimule novos investimentos, amplie o acesso dos produtores às tecnologias e fortaleça a presença brasileira em um mercado global cada vez mais exigente.

Nesse contexto, a CropLife Brasil destaca a importância da segurança jurídica, de um ambiente de negócios favorável à atração de capital, da modernização da infraestrutura produtiva e do fortalecimento da capacidade de investimento dos produtores rurais. São condições estruturais para impulsionar a produtividade, estimular a inovação e ampliar a inserção internacional da agricultura brasileira.

A entidade também considera fundamental o aperfeiçoamento dos marcos regulatórios, com base em critérios científicos, transparência e estabilidade normativa, além do fortalecimento de mecanismos de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à proteção da propriedade intelectual. No cenário internacional, a cooperação técnica e a convergência regulatória com parceiros comerciais estratégicos são essenciais para ampliar o acesso a mercados e facilitar a adoção de inovações no campo.

Representando 53 empresas dos segmentos de sementes e mudas, biotecnologia, defensivos químicos e bioinsumos, a CropLife Brasil ressalta a complementaridade dessas soluções para responder aos desafios específicos da agricultura tropical e para ampliar a resiliência dos sistemas produtivos, impulsionar ganhos de produtividade, contribuir para a segurança alimentar nacional e global e fortalecer a posição do Brasil como desenvolvedor e exportador de tecnologias agrícolas.

A CropLife Brasil reafirma sua disposição de contribuir tecnicamente com o novo governo, o Congresso Nacional e as demais instituições públicas para a construção de uma agenda propositiva que estimule a inovação, amplie as oportunidades de negócios e fortaleça o protagonismo do Brasil como potência agrícola e tecnológica no cenário internacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.