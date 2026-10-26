CropLife Brasil propõe ao governo Lula agenda de inovação para o agro

A CropLife Brasil cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República. A entidade reafirmou o compromisso com o diálogo institucional para construir propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à inovação e ao fortalecimento da competitividade da agricultura brasileira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O protagonismo do país na produção mundial de alimentos decorre de décadas de investimentos contínuos em ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Manter essa trajetória exige a criação de condições que incentivem novos aportes de capital, ampliem o acesso dos produtores rurais às tecnologias e reforcem a presença nacional diante de exigências do mercado global.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A CropLife Brasil (CLB) é uma associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável, nos setores de germoplasma (mudas e sementes), biotecnologia, defensivos químicos e bioinsumos.
Fundada em 2019, a CropLife Brasil surgiu com a missão de unificar entidades do setor de insumos agrícolas em uma única plataforma com objetivo de promover o uso das mais modernas tecnologias nas lavouras brasileiras, apoiar iniciativas de educação e treinamento no campo, e fortalecer o diálogo com consumidores, formadores de opinião e governos.
Leia mais
-
Lula defende protagonismo da agricultura familiar com juros baixos
-
CB.Agro: Pesquisadores da Embrapa ressaltam força da agricultura familiar
-
Fávaro destaca excelência do agro brasileiro e exalta papel da Embrapa
Prioridades regulatórias e segurança jurídica
A entidade apontou pilares estruturais indispensáveis para elevar a produtividade e expandir a inserção internacional do setor:
-
segurança jurídica nas atividades do campo;
-
ambiente favorável à atração de capital;
-
modernização da infraestrutura produtiva existente;
-
fortalecimento da capacidade de investimento dos produtores rurais.
Outra frente apontada como indispensável envolve o aperfeiçoamento constante dos marcos regulatórios. O processo deve seguir critérios científicos rigorosos, transparência e estabilidade normativa, acompanhado de mecanismos de proteção da propriedade intelectual e incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.
Saiba Mais
- Política Movimentos indígenas celebram reeleição de Lula e cobram demarcações
- Política Posse de presidente e governadores eleitos muda de data em 2027; entenda
- Política Vice-governador de SP defende processo eleitoral e questiona PL
- Política Duda Salabert debocha de Nikolas por resultado das eleições: "Moção"
- Política 35 mil votos foram registrados após 17h; vantagem de Lula foi de 4 milhões
- Política Flávio vence Lula nos Estados Unidos, mas petista vira em Nova York
Mercado global e representação setorial
No cenário internacional, a organização defende a cooperação técnica e a convergência regulatória com parceiros comerciais estratégicos. Essas etapas atuam diretamente para ampliar o acesso a novos mercados e facilitar a adoção rápida de inovações no campo.
A instituição reúne 53 empresas atuantes em segmentos complementares:
-
sementes e mudas;
-
biotecnologia;
-
defensivos químicos;
-
A integração dessas ferramentas responde aos desafios da agricultura tropical. O conjunto tecnológico amplia a resiliência produtiva, impulsiona ganhos de produtividade e contribui com a segurança alimentar nacional e global, consolidando o país na posição de desenvolvedor e exportador de tecnologias agrícolas.
A entidade colocou sua equipe técnica à disposição do novo governo, do Congresso Nacional e de outras instituições públicas para estruturar uma agenda propositiva voltada a estimular a inovação, ampliar oportunidades de negócios e fortalecer a liderança brasileira como potência agrícola e tecnológica internacional.
Íntegra da nota divulgada pela CropLife Brasil
A CropLife Brasil cumprimenta Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência da República e reafirma seu compromisso com o diálogo institucional e a construção de uma agenda voltada ao desenvolvimento sustentável, à inovação e ao fortalecimento da competitividade da agricultura brasileira.
O protagonismo do Brasil na produção mundial de alimentos é resultado de décadas de investimentos em ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A continuidade dessa trajetória depende de um ambiente que estimule novos investimentos, amplie o acesso dos produtores às tecnologias e fortaleça a presença brasileira em um mercado global cada vez mais exigente.
Nesse contexto, a CropLife Brasil destaca a importância da segurança jurídica, de um ambiente de negócios favorável à atração de capital, da modernização da infraestrutura produtiva e do fortalecimento da capacidade de investimento dos produtores rurais. São condições estruturais para impulsionar a produtividade, estimular a inovação e ampliar a inserção internacional da agricultura brasileira.
A entidade também considera fundamental o aperfeiçoamento dos marcos regulatórios, com base em critérios científicos, transparência e estabilidade normativa, além do fortalecimento de mecanismos de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à proteção da propriedade intelectual. No cenário internacional, a cooperação técnica e a convergência regulatória com parceiros comerciais estratégicos são essenciais para ampliar o acesso a mercados e facilitar a adoção de inovações no campo.
Representando 53 empresas dos segmentos de sementes e mudas, biotecnologia, defensivos químicos e bioinsumos, a CropLife Brasil ressalta a complementaridade dessas soluções para responder aos desafios específicos da agricultura tropical e para ampliar a resiliência dos sistemas produtivos, impulsionar ganhos de produtividade, contribuir para a segurança alimentar nacional e global e fortalecer a posição do Brasil como desenvolvedor e exportador de tecnologias agrícolas.
A CropLife Brasil reafirma sua disposição de contribuir tecnicamente com o novo governo, o Congresso Nacional e as demais instituições públicas para a construção de uma agenda propositiva que estimule a inovação, amplie as oportunidades de negócios e fortaleça o protagonismo do Brasil como potência agrícola e tecnológica no cenário internacional.
Saiba Mais
- Economia Dólar a R$ 5,60: Moeda sobe 12% na abertura após vitória de Lula
- Economia Vitória de Lula faz bolsa acionar 1º circuit breaker desde a pandemia
- Economia Reeleição de Lula derruba ativos brasileiros no exterior
- Economia Mercado frustrado com derrota Flávio deve reagir negativamente
- Economia Analistas criticam falta de propostas econômicas de Lula e Flávio para o longo prazo
- Economia Pequenos negócios na mira de Lula e Flávio
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.