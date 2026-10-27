Banco Central descarta risco de instabilidade financeira no país

Os testes de estresse de capital e de liquidez também indicam robustez do sistema bancário - (crédito: Raphael Ribeiro/BCB)

O Banco Central (BC) avalia que não há riscos relevantes para a estabilidade financeira no Brasil, apesar do aumento da inadimplência e da desaceleração do crédito bancário. A análise consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF), divulgado nesta terça-feira (27/10), referente ao primeiro semestre de 2026. Segundo a instituição, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) mantém níveis confortáveis de capitalização e liquidez, além de provisões adequadas às perdas esperadas.

O relatório aponta que o sistema financeiro continua rentável e resiliente, embora tenha registrado recuo na rentabilidade. Os testes de estresse de capital e de liquidez também indicam robustez do sistema bancário.



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O financiamento à economia real desacelerou em meio às condições financeiras mais restritivas e à moderação da atividade econômica. No crédito bancário às famílias, houve arrefecimento na carteira de maior risco, enquanto a de menor risco permaneceu estável. Entre as pessoas jurídicas, a desaceleração atingiu empresas de micro, pequeno e médio portes.

Em contrapartida, o mercado de capitais continua crescendo em ritmo bastante superior ao do crédito bancário. O BC também identificou sinais de redução do apetite a risco das instituições financeiras, embora considere necessário manter a cautela diante das condições atuais.

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O arrefecimento do crédito veio acompanhado de uma leve melhora na qualidade das novas contratações com empresas, o que sugere maior cautela na concessão de empréstimos. Ainda assim, o relatório aponta sinais de maior propensão ao risco na modalidade de cartões de crédito, que mantém uma taxa de expansão elevada.

A materialização de riscos de crédito aumentou e deve permanecer pressionada no curto prazo. De acordo com o BC, os ativos problemáticos cresceram na carteira de crédito às famílias e atingiram o maior nível desde 2012 na maioria das modalidades.



