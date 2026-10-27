Fazenda promete perseguir centro da meta fiscal após eleição

Durigan também comentou a reação do mercado financeiro após o resultado eleitoral. Segundo ele, "vitória histórica desbancou a expectativa do mercado" - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (27/10) que o governo federal vai adotar medidas para assegurar o cumprimento do centro da meta fiscal. Durante coletiva de imprensa pela manhã, ele disse que a equipe econômica avalia ajustes orçamentários via Projeto de Lei Complementar.

“Vamos buscar o centro da meta”, declarou Durigan. Segundo o ministro, o governo pretende estabelecer instrumentos que deem segurança jurídica à estratégia fiscal e apresentar medidas que demonstrem o compromisso do presidente com o equilíbrio das contas públicas.

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“Nós vamos dizer e dar os instrumentos para que a gente não tenha dúvida jurídica que a gente vai perseguir o centro da meta. Mas existem outras medidas que estão sendo avaliadas. Agora, nós temos uma etapa de decisão. O presidente vai definir a equipe dele, depois a equipe vai apresentar quais são essas medidas de ajuste, em termos de perseguição da meta, para mostrar que o compromisso do presidente é com a responsabilidade fiscal, com a estabilidade fiscal”, afirmou.

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Durigan também comentou a reação do mercado financeiro após o resultado eleitoral. Para ele, parte das movimentações dos investidores está relacionada à mudança de expectativas em relação ao resultado das urnas.

“O mercado estava apostando em uma vitória eleitoral de um determinado candidato. O presidente Lula, em uma vitória histórica, desbancou a expectativa do mercado. E agora o mercado troca de posição”, disse.