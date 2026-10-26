Dólar chega a R$ 5,4027 e Ibovespa cai 13,88%

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (26/10) em alta de 8,21% a R$ 5,4027. O aumento, registrado um dia após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é a maior valorização diária da moeda desde 1999.

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O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, a Ibovespa, recuou 13,88%, aos 176.357 pontos. Dessa forma, materializou o pior desempenho desde 16 de março de 2020, época do avanço da pandemia de covid-19.

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Em relação ao câmbio, o aumento superou os 8,15% de 18 de maio de 2017. À época, ele foi alvo de duas denúncias criminais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acabaram barradas pela Câmara dos Deputados.

O dólar chegou, durante o pregão, a superar a barreira de R$ 5,60. Na máxima do dia, chegou ao montante de R$ 5,605. Depois, perdeu força. Na mínima, foi negociada a R$ 5,392.