Gol e Sky Airline anunciam parceria que facilita voos para o Chile

Aviões da Gol e Sky Airline simbolizam a parceria de codeshare que expande as opções de voos na América Latina - (crédito: Divulgação)

A Gol Linhas Aéreas e a Sky Airline, reconhecida como a mais pontual da América Latina, anunciaram uma parceria bilateral por meio de código compartilhado (codeshare). A integração disponibiliza passagens para voos diretos da empresa chilena com destino a Santiago (SCL), bem como trechos partindo da capital andina, diretamente nos canais da Gol.

Com essa iniciativa, passageiros passam a acessar 16 destinos chilenos. A lista reúne atrações turísticas do país, incluindo locais para esportes de inverno, a Patagônia Chilena e o Deserto de Atacama. O acordo também abrange rotas conectando cidades no Peru.

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Integração de voos no mercado brasileiro

Os canais de atendimento da SKY Airline também começam a comercializar bilhetes da Gol, aumentando as opções de rotas em território brasileiro. Passageiros da transportadora chilena acessam a malha nacional para destinos turísticos e corporativos, com conexões partindo do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Fundada em 2001, a SKY Airline voa para mais de 40 localidades na América Latina oferecendo conexões a preços acessíveis. A companhia chilena opera exclusivamente com aeronaves Airbus da família Neo e obteve em 2025 a certificação de segurança operacional IOSA, concedida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Avaliação dos executivos sobre as rotas

“O fortalecimento de nossa conectividade por meio desta parceria representa mais um passo importante em nossa estratégia de aproximar cada vez mais os destinos da América Latina. A união com a Sky nos permite oferecer uma rede mais abrangente, conectando mercados estratégicos com maior conveniência para quem viaja a negócios ou a lazer”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol.

“Em linha com a nossa estratégia de conectividade, essa parceria nos permite ampliar nossa cobertura no Brasil, o mercado mais importante da região, além de oferecer aos nossos passageiros chilenos e peruanos a oportunidade de se conectar a malha da Gol por meio das cidades onde ambas as companhias aéreas operam, com conexões eficientes e um produto extremamente competitivo. Além disso, o acordo gerará novas oportunidades para o turismo receptivo nos três países”, comenta Pedro Navarro, diretor de Rotas, Itinerários e Parcerias da SKY Airline.

A cooperação operacional permitirá em breve que clientes com passagens da Sky Airline compradas via canais da Gol acumulem milhas no programa Smiles, abrindo opções para experiências no destino ou em voos futuros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.