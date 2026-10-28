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JUROS

Fed mantém taxa de juros dos EUA inalterada, na faixa entre 3,75% e 4,00%

A decisão do comitê de política monetária norte-americano confirmou as expectativas do mercado, após a elevação de 0,25 ponto percentual registrada na reunião de setembro

O órgão também definiu a manutenção de taxas operacionais e a continuidade da compra de títulos do Tesouro. - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
O órgão também definiu a manutenção de taxas operacionais e a continuidade da compra de títulos do Tesouro. - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 3,75% e 4,00% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28.

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O movimento era amplamente esperado por analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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O BC norte-americano decidiu pela manutenção de juros nesta quarta, após uma alta nos juros de 25 pontos-base na reunião de setembro.


Outras decisões


O FOMC do Federal Reserve manteve ainda a taxa sobre compulsórios em 3,90% e a taxa de desconto em 4,00%, em decisão anunciada nesta quarta-feira.


Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 4,00% e operações compromissadas reversas overnight a 3,75%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.


Além disso, o banco central seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (bills) e de títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro.


O Fed também rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.



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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 28/10/2026 16:40
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