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Justiça de São Paulo mantém condenação da 99Food por concorrência desleal

TJSP acata entendimento do iFood sobre uso de campanha publicitária para atacar concorrente

Inquérito contra 99Foof tem origem em representação da chinesa Keeta - (crédito: Divulgação/99)
Inquérito contra 99Foof tem origem em representação da chinesa Keeta - (crédito: Divulgação/99)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), por meio da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, decidiu, por unanimidade, manter a condenação da 99Food — braço de delivery do aplicativo que também oferece corridas — por “concorrência desleal” contra o iFood.

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Em uma das peças publicitárias veiculadas recentemente, a empresa controlada pela chinesa DiDi afirmava que o iFood arrecadava R$ 62,7 milhões por dia em taxas pelas entregas. Apesar de ter sido apresentada como um fato, os desembargadores consideraram que a cifra foi levantada a partir de “dados heterogêneos e desatualizados” e que, portanto, não havia comprovação.

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Um dos desembargadores do tribunal paulista, que é o relator do caso, considerou que uma dessas campanhas realizadas pela 99 não informa o cliente, mas acusa a concorrência, com o objetivo de desqualificar a outra empresa.


Diante disso, o TJSP manteve a proibição de duas campanhas e a condenação da 99Food ao pagamento de R$ 50 mil por danos morais à concorrente, além de indenizar por danos materiais, cujo valor ainda será calculado. Procurada pelo Correio, a 99 disse não ter sido notificada da decisão e que, portanto, não comentaria.



Há um mês, no final de setembro, a mesma empresa sofria um revés também no TJSP. Naquela ocasião, a Justiça entendeu que cláusulas incluídas pela 99 em contratos de exclusividade firmados com restaurantes parceiros afetavam diretamente a concorrência na capital paulista e, por conta disso, seriam ilegais do ponto de vista concorrencial. A ação havia sido protocolada pela Keeta, outra empresa de delivery que atua na cidade.



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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 28/10/2026 17:03
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