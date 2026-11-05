Medidas fiscais serão apresentadas a Lula após viagem, diz Durigan

Ministro tentou acalmar o setor produtivo e os investidores, ao afirmar que não haverá falta de "previsibilidade e regras claras" para a política fiscal - (crédito: Washington Costa/MF)

A reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com ministros de governo e economistas no Palácio da Alvorada terminou sem a definição de uma nova medida para controlar a trajetória fiscal e a dívida pública, segundo o chefe da Fazenda, Dario Durigan, que conversou com jornalistas no retorno à sede da pasta, na tarde desta quinta-feira (5/11).

Segundo o ministro, o governo não deve anunciar nenhuma medida antes da viagem internacional de Lula, prevista para novembro. A expectativa é que a equipe econômica apresente novas propostas ao presidente após seu retorno, na segunda quinzena do mês.

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“A gente não tratou das medidas, a gente tratou de uma conversa bastante arejada sobre diagnósticos, caminhos para o futuro. E o que eu e o ministro Bruno Moretti (do Planejamento) vamos fazer é considerar o que foi dito a partir do que a gente já estava estudando para quando o presidente voltar, levar, aí sim, medidas para a consideração do presidente", disse Durigan.



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Sobre as reações do mercado financeiro, o ministro tentou acalmar o setor produtivo e os investidores, ao afirmar que não haverá falta de “previsibilidade e regras claras” para a política fiscal.

“Eu faço questão de comunicar qualquer avanço que a gente tiver nesse sentido, de maneira que a gente dê transparência, sempre garantindo o compromisso eleitoral do presidente, que é o seu compromisso social de sempre, com mais uma vez, reforço, o nosso compromisso de seguir avançando e melhorando o resultado primário do país, que vai ser melhor a cada ano nesses próximos 4 anos”, acrescentou.

Ainda há indefinição sobre quem será o próximo ministro da Fazenda. A permanência de Durigan no cargo é considerada improvável, e os principais nomes cotados para assumir a pasta são o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles. No próximo domingo (8), Lula fará um pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre a política econômica do próximo mandato.