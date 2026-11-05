Fazenda prevê orçamento sem bets e nega caráter arrecadatório do Imposto Seletivo

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (5/11) que o Imposto Seletivo, criado pela Reforma Tributária, não terá finalidade arrecadatória, mas servirá para desestimular o consumo de produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, cigarros, refrigerantes e automóveis a combustão.

"Estamos acabando com o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que é um imposto sobre produto industrializado que atinge tudo que sai da indústria brasileira. Então, o IPI deixa de existir a partir do ano que vem e nós vamos ter esse Imposto Seletivo, que não tem finalidade arrecadatória, mas tem uma finalidade de evitar o consumo, diminuir o consumo de alguns produtos", afirmou o ministro sobre o tributo, também conhecido como "imposto do pecado", regulamentado por medida provisória enviada pelo governo ao Congresso na quarta-feira (4).