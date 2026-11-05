InícioEconomia
Indústria

Honda anuncia investimento de R$ 3,3 bilhões em fábrica de Manaus até 2030

Plano prevê ampliar a capacidade produtiva anual para 2,3 milhões de motocicletas em 2029 e criar mais de 2 mil empregos diretos. Anúncio foi feito durante cerimônia pelos 50 anos da empresa no Brasil

São 7,2 mil motos fabricadas diariamente na unidade da Honda em Manaus, separadas em 20 modelos - (crédito: Honda/ Divulgação)
São 7,2 mil motos fabricadas diariamente na unidade da Honda em Manaus, separadas em 20 modelos - (crédito: Honda/ Divulgação)

Manaus — Em cerimônia de comemoração aos 50 anos da Honda, na manhã desta quinta-feira (5/11), a empresa japonesa anunciou o investimento de R$ 3,3 bilhões entre 2026 e 2030 na fábrica instalada em Manaus, no Amazonas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O recurso possibilitará, avalia a empresa, a ampliação da capacidade produtiva anual para 2,3 milhões de motocicletas em 2029 e mais de 2 mil empregos diretos. João Mezari, responsável pela fábrica no Brasil, expôs os números da operação no Amazonas: são 7,2 mil motos fabricadas diariamente na unidade, separadas em 20 modelos. A empresa emprega, no estado amazonense, 9,2 mil colaboradores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Estiveram presentes na cerimônia Keisuke Tsuruzono, presidente da Honda Brasil, e Toshihiro Mibe, presidente, CEO e diretor representante da Honda Motor.

“Ao olharmos para o futuro, vemos que o ambiente de negócios continua mudando rapidamente. A tecnologia evolui, as expectativas dos clientes se transformam e a própria mobilidade passa por profundas mudanças”, destacou o CEO.

Ao longo de 50 anos de operação no Amazonas, a unidade já produziu mais de 33 milhões de motocicletas. Os investimentos irão viabilizar a construção de duas novas unidades produtivas dentro do complexo da fábrica. Cada uma dessas novas unidades contará com a própria linha de montagem de motocicletas, além de outros processos fabris.

*A repórter viajou a convite do Centro da Indústria do Estado do Amazonas - CIEAM

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
DD
DD

Darcianne Diogo - Enviada Especial

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

    Por Darcianne Diogo - Enviada Especial
    postado em 05/11/2026 14:08 / atualizado em 05/11/2026 14:55
    x