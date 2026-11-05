Honda anuncia investimento de R$ 3,3 bilhões em fábrica de Manaus até 2030

Manaus — Em cerimônia de comemoração aos 50 anos da Honda, na manhã desta quinta-feira (5/11), a empresa japonesa anunciou o investimento de R$ 3,3 bilhões entre 2026 e 2030 na fábrica instalada em Manaus, no Amazonas.
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O recurso possibilitará, avalia a empresa, a ampliação da capacidade produtiva anual para 2,3 milhões de motocicletas em 2029 e mais de 2 mil empregos diretos. João Mezari, responsável pela fábrica no Brasil, expôs os números da operação no Amazonas: são 7,2 mil motos fabricadas diariamente na unidade, separadas em 20 modelos. A empresa emprega, no estado amazonense, 9,2 mil colaboradores.
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Estiveram presentes na cerimônia Keisuke Tsuruzono, presidente da Honda Brasil, e Toshihiro Mibe, presidente, CEO e diretor representante da Honda Motor.
“Ao olharmos para o futuro, vemos que o ambiente de negócios continua mudando rapidamente. A tecnologia evolui, as expectativas dos clientes se transformam e a própria mobilidade passa por profundas mudanças”, destacou o CEO.
Ao longo de 50 anos de operação no Amazonas, a unidade já produziu mais de 33 milhões de motocicletas. Os investimentos irão viabilizar a construção de duas novas unidades produtivas dentro do complexo da fábrica. Cada uma dessas novas unidades contará com a própria linha de montagem de motocicletas, além de outros processos fabris.
*A repórter viajou a convite do Centro da Indústria do Estado do Amazonas - CIEAM
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