Eletrificação pode ampliar vantagem competitiva do país

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2026, as fontes renováveis responderam por 49,5% da matriz energética brasileira em 2025, ante 14,5% da média mundial - (crédito: Copel/Divulgação)

A capacidade de usar a matriz elétrica renovável para descarbonizar outros setores é um dos principais pontos do White Paper nº 34 do Instituto Acende Brasil, obtido com exclusividade pelo Correio. O estudo analisa os caminhos para o setor elétrico alcançar a neutralidade de carbono e destaca seu potencial para substituir combustíveis fósseis na indústria, no transporte e nas edificações.

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2026, as fontes renováveis responderam por 49,5% da matriz energética brasileira em 2025, ante 14,5% da média mundial, considerando os dados globais de 2023. Na matriz elétrica, a participação das renováveis supera 80%. Apesar da baixa emissão da eletricidade brasileira, setores como transporte e indústria ainda dependem de combustíveis fósseis. Por isso, além de ampliar a geração limpa, a transição exige substituir gradualmente tecnologias e processos produtivos.

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De acordo com o estudo, a geração de 1 megawatt-hora (MWh) no Brasil emite cerca de 8% do volume registrado na China, 16% do observado nos Estados Unidos e 23% do correspondente à União Europeia. Em 2025, as emissões do setor elétrico brasileiro foram estimadas em 64,8 quilos de CO2 equivalente por MWh produzido.

Leia também: Governo faz plano de redução de combustíveis fósseis para levar à COP31

Para Alexandre Uhlig, diretor de Sustentabilidade do Instituto Acende Brasil, a principal contribuição do setor está justamente em fornecer energia limpa para reduzir as emissões de outras atividades. Segundo ele, de um total de 2 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa emitidas no país, cerca de 18 milhões são atribuídas ao setor elétrico. "Se nós temos hoje 2 bilhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa, algo em torno de 18 milhões são referentes ao setor elétrico. Então, é um setor com baixa emissão. Qual poderia ser a grande contribuição do setor elétrico para a descarbonização de outros setores?", questiona.

A substituição de gasolina, diesel, carvão e gás natural por eletricidade pode reduzir as emissões do transporte e da indústria. A expansão dos veículos elétricos e a eletrificação de processos industriais são exemplos desse potencial, desde que as mudanças sejam economicamente viáveis.

O estudo projeta que a participação da eletricidade no consumo final de energia poderá subir de 19% em 2025 para 41% em 2055, em um cenário de neutralidade climática. Para isso, serão necessários investimentos em armazenamento, transmissão e distribuição, redes inteligentes e digitalização do sistema.

Estratégia brasileira

Ao avaliar os mapas do caminho apresentados pela presidência brasileira da COP30, Uhlig considera a iniciativa importante, mas tardia. Para ele, os documentos ainda não detalham como o próprio Brasil pretende reduzir suas emissões. "Acho importante a iniciativa, mas atrasada. E também não vejo grandes posicionamentos de como essas metas, essa redução, serão alcançadas", ressalta.

Às vésperas da COP31, o diretor do Acende Brasil avalia que o desafio já não é apenas identificar soluções, mas executá-las. Também considera essencial preparar a infraestrutura elétrica para eventos climáticos extremos, que podem comprometer redes de transmissão e distribuição e afetar o fornecimento.

"A gente já sabe o que precisa fazer em termos de redução e de adaptação. Está na hora de colocar esse conhecimento, esse diagnóstico em prática, começar a tirar do papel as ideias e começar efetivamente a agir", afirma.

Em Antália, o Brasil terá a oportunidade de defender a continuidade da agenda construída em Belém e mostrar como os compromissos climáticos podem se traduzir em planejamento e investimentos. O desafio será conciliar a redução da dependência de combustíveis fósseis com a segurança do abastecimento e a competitividade econômica.

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