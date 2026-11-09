Lula busca nome para a Fazenda em meio à pressão por ajuste fiscal

A definição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre quem assumirá o comando do Ministério da Fazenda em seu quarto mandato tornou-se ponto central das projeções do cenário econômico do país. A escolha ocorrerá em meio a um dilema que envolve pressões do mercado financeiro por medidas de ajustamento e contingenciamentos fiscais e o compromisso do petista de não cometer "estelionato eleitoral", entregando pautas prometidas na campanha a partir de 2027 — como a expansão do Pé-de-Meia a estudantes universitários e o crédito de R$ 5 mil a Microempreendedores Individuais (MEIs).

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Diante deste cenário em que o Palácio do Planalto desenha uma engenharia para sustentar o orçamento social sem paralisar a máquina pública nem provocar a desancoragem dos juros — com a taxa Selic mantida em patamares elevados pelo Banco Central —, ganham força nos bastidores nomes para comandar a pasta, em eventual substituição ao atual titular, Dario Durigan.





Um dos cotados é o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que teve papel central na coordenação da campanha vitoriosa de Lula neste ano. Antes de iniciar a trajetória pública como secretário da Fazenda do Piauí, em 2015, Fonteles atuou como agente autônomo de investimentos.

Além do governador piauiense, são especulados nomes que englobam desde o vice-presidente Geraldo Alckmin ao atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Com exceção de Fonteles, Alckmin e Mercadante estiveram com Lula na última semana para projetar a condução fiscal dos próximos quatro anos.





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A reunião no Palácio do Alvorada contou ainda com a participação dos ministros Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e da economista Laura Carvalho.





Receita





Para economistas e interlocutores alinhados à formulação do programa de governo, a saída para bancar as promessas sociais sem estourar a trajetória da dívida não passa pela tesourada em investimentos públicos, mas sim pela recomposição da base de arrecadação e por mudanças estruturais na condução macroeconômica.





"Não há hoje um fator econômico propriamente dito que dite que cortes de gastos são necessários. O Estado não está quebrando, o Tesouro Nacional não tem nenhum problema para seguir emitindo títulos, a inflação está baixa e o câmbio relativamente estável", avaliou a economista Juliana Furno, ex-assessora especial da presidência do BNDES e professora da UERJ.





A economista pondera que o déficit fiscal já recuou para 0,5% do PIB em 2025, com previsão de equilíbrio em 2026. Para Furno, caso haja urgência por superávits, o caminho deve ser a arrecadação no topo: "Se o mercado quer tanto correr com a obtenção de superávits fiscais, acho que o governo Lula deveria se concentrar em fazer ajuste pelo lado das receitas. Há muito espaço para cortar benefícios tributários para grandes empresas, cobrar dívidas de grandes devedores e fazer uma reforma administrativa sobre supersalários, penduricalhos extrateto, previdência dos militares e emendas parlamentares."













Gestão da dívida





Outro ponto do debate econômico é o custo de rolagem da dívida pública, colocada pela emissão de títulos pós-fixados indexados à Selic. Segundo o economista José Sérgio Gabrielli, coordenador do programa econômico da campanha de Lula, o crescimento da relação Dívida/PIB deriva do custo financeiro e de distorções na emissão de papéis pelo Tesouro Nacional.

Gabrielli critica a forte presença de títulos pós-fixados indexados à Selic, as chamadas LFTs. "Quando você emite um título lastreado em Selic, você tira do título a capacidade de ajustar o risco de longo prazo. Todo o risco da operação financeira passa a ser do setor público. O credor se torna sócio da taxa de juros alta, o que não acontece no resto do mundo. Isso é uma jabuticaba brasileira", disse.

Para desarmar esse mecanismo sem gerar volatilidade, o economista defende resgatar a integração entre a política fiscal e monetária: "Se você tivesse orientações de um Conselho Monetário Nacional ampliado com as funções fiscais, que orientasse tanto o Banco Central como o Tesouro sobre quais procedimentos adotar, você diminuiria o custo da sociedade", orientou Gabrielli.





Ele destaca ainda que a volatilidade no câmbio decorrente da redução de rentabilidade desses papéis pode ser contida com instrumentos de regulação recomendados pelo FMI e com a utilização do colchão de mais de US$ 350 bilhões em reservas internacionais. "O elemento chave para reduzir a dívida/PIB é crescer o PIB. O objetivo da política econômica deve ser o crescimento", pontuou.

Agenda internacional





Embora escolha de novo nome para comandar a Fazenda no Lula 4 seja ponto central no bastidores políticos e no mercado financeiro, a indicação de um eventual substituto de Dario Durigan na Fazenda deve ficar ocorrer após o retorno de Lula da 31ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima (COP 31), na Turquia, e da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas, no final de novembro.





Há uma avaliação, entre petistas próximos ao presidente, de que antecipar a escolha soaria como uma concessão direta e prematura ao mercado financeiro, que, dizem essas fontes, esteve engajado no apoio à candidatura do opositor no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL). Até a viagem, o governo deve manter o tom de ajuste fiscal “gradual”, citado na semana passada por Dario Durigan.