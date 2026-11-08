Enem 2026 tem maior abstenção no 1º dia desde a pandemia, com 32%

Luíza Altoé

Coletiva enem - (crédito: Reprodução/Youtube/Inep)

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (8/11), registrou uma abstenção de 32%, maior número desde a pandemia do covid-19, quando superou os 51%. Nas últimas edições desde então, o número havia variado entre 27% (em 2024 e 2025) e 28% (em 2023 e 2022).

Com isso, 68% dos mais de 5 milhões de estudantes inscritos participaram da prova. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, avaliou como “um grande sucesso” o primeiro dia de aplicação. “A gente teve resultados satisfatórios, não tivemos grandes intercorrências além daquelas que são usuais em um processo dessa magnitude”, afirmou.

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Ele relacionou o alto número de abstenção a iniciativa do governo federal de inscrever automaticamente os estudantes concluintes da escola pública na prova. "Crescemos muito o número de concluintes inscritos. Obviamente, você tem um aumento, já esperado, na abstenção. Mas, no número absoluto e relativo ao número dos concluintes, temos um aumento significativo", disse.

Segundo Barchini, a reaplicação da prova está prevista em 39 locais, devido a ocorrências de falta de energia: 36 são no Rio de Janeiro; 1 em Minas Gerais; e 2 no Amapá. Por motivos de eventos climáticos, duas escolas em Santa Catarina tiveram transferência do local de prova.

As provas foram realizadas em 1.901 municípios, com 14.868 locais de prova. Os dados preliminares apontam 4.359 estudantes eliminados logo neste primeiro dia.

O tema da redação de 2026 foi “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. “Um tema muito celebrado nas redes, uma avaliação muito positiva, os próprios estudantes tiveram uma avaliação positiva sobre o tema”, disse o títular da pasta, que parabenizou os envolvidos na elaboração da prova.

Recordes

Apesar dos dados ainda serem preliminares e corresponderem apenas ao 1° dia de prova, o ministro afirmou que esta edição registrou a maior participação de concluintes da escola pública da história. A estimativa inicial é de 250 mil a mais que no ano passado, segundo projeção do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo ele, na edição do ano passado, somente 53,8% dos concluintes da rede pública fizeram o Enem. Este ano, o número esperado é de 65%. Ele relacionou o aumento ao fato dos estudantes concluintes da rede pública serem inscritos automaticamente pelo Inep e realizaram a prova nos locais em que cursam o Ensino Médio.

Durante a coletiva de imprensa, Barchini também relembrou as novidades desta edição de 2026. Entre elas, está que o Enem passa a substituir o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) no 3° ano do Ensino Médio e a ampliação da inscrição dos concluintes da rede pública.

“O que fica é que valeu a pena fazer todo esse esforço, a inscrição automática, articular com os secretários estaduais, para que a gente tenha uma avaliação mais fidedigna da educação básica brasileira. O Saeb avaliava português e matemática, agora temos uma avaliação completa de todo o ciclo educacional, e isso vai ser muito importante para o diagnóstico e formulação de políticas públicas de melhoria da educação pública brasileira”, disse o ministro.

Este também foi o Enem mais inclusivo da história, com 40 mil pessoas portadoras de algum tipo de deficiência fazendo a prova. Também foi registrado o maior número de inscritos com mais de 60 anos, com cerca de 13 mil e 800 idosos.

Reaplicação

Segundo Barchini, podem solicitar a reaplicação da prova aqueles estudantes que tiveram problemas logísticos ou que estão acometidos por doenças infectocontagiosas. Para solicitar, o estudante precisa apresentar um documento legível que comprove sua condição.

No caso de questões logísticas, o Inep avaliará o caso. As solicitações podem ocorrer entre os dias 16 e 20 de novembro, na página do Participante do Enem. As novas provas ocorrerão no dia 15 e 16 de dezembro.