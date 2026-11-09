Mercado prevê manutenção de Selic em 13,75% em 2026 e estima IPCA em 5,22%

A elevação da estimativa de juros para os atuais 13,75% ocorre na semana seguinte à decisão do Comitê de Política Monetária de parar o rítimo de queda da Selic - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O mercado financeiro projetou a manutenção da taxa básica de juros em 2026 no atual valor da Selic, 13,75%. Essa estimativa, que consta no Boletim Focus publicado pelo Banco Central nesta segunda-feira (9/11), significa um aumento da projeção do mercado, que na semana passada estimou que a Selic fecharia o ano com 0,25 pontos a menos, aos 13,5%.

A elevação da estimativa de juros para os atuais 13,75% também ocorre na semana seguinte à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de parar o rítimo de queda da Selic, ao decidir pela manutenção da taxa.

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O Boletim Focus desta segunda também foi publicado às vésperas de o BC emitir a ata da reunião do Copom da semana passada. Esse documento mostrará qual a tendência das próximas reuniões e se o comportamento do comitê será no sentido de manter a Selic — como aposta o mercado para o fim do ano — ou movimentos de diminuição ou aumento. Já para 2027, a estimativa do mercado permaneceu em 12,50%.

Inflação

Além de projetar a manutenção de Boletim Focus, o Boletim Focus desta segunda-feira projetou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 5,22% em 2026, enquanto a estimativa para 2027 subiu de 4,76% para 4,90%.



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A projeção de inflação para 5,22% manteve o índice publicado pelo Boletim Focus da semana passada.

PIB e Câmbio

De acordo com o Boletim Focus desta segunda, a projeção do mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,76% para 1,75%. Para o próximo ano, a estimativa recuou de 1,20% para 1,15%.



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Já a estimativa para o dólar ao fim de 2026 subiu de R$ 5,34 para R$ 5,35. Para 2027, a projeção de agentes de mercado ficou em R$ 5,40.