Secretário descarta adiar reforma tributária e pede celeridade em transição

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, apresentou nesta quarta-feira (11/11), novas medidas para a aumentar transparência sobre a reforma. - (crédito: Washington Costa/MF)

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, comentou sobre os pedidos de adiamento para o início do período de transição da reforma tributária do consumo, previsto para começar em janeiro de 2027, com a implementação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal que substitui PIS/Cofins e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Durante a apresentação de novas medidas lançadas pelo Ministério da Fazenda para dar mais transparência sobre os impostos que passam a incidir sobre os produtos com a reforma, o secretário disse, nesta quarta-feira (11/11), que não haverá adiamento desse período de transição, ao menos por parte da equipe econômica, que já trabalha com o cenário de novos tributos a partir do próximo ano.

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“É um avanço tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que nós não podemos perder um dia que seja, nisso. Por isso, repito, a nossa posição no Ministério da Fazenda é de implementação (da reforma) imediata. O Brasil não pode esperar mais. Não pode conviver com um sistema mais atrasado, um sistema que desincentiva o investimento”, destacou Barreirinhas.

O secretário esteve na tarde do dia anterior em um almoço com parlamentares da bancada do agro, onde tentou desmentir informações que apontam para possíveis aumentos da carga tributária com a reforma. Ele deu o exemplo de um motor elétrico que custa R$ 100 atualmente, mas que, com o IPI, além do PIS/Cofins “escondido”, seria vendido por R$ 106,50. Com a CBS e sem os outros dois impostos, esse preço seria de R$ 101,00, considerando uma alíquota de 11,3% do novo tributo.

Ele deu o mesmo exemplo durante a coletiva na sede do Ministério da Fazenda, na manhã desta quarta-feira, e reforçou que, na prática, o governo espera que até os preços reais dos produtos fiquem menores, com a ampliação da competitividade na indústria e um ambiente mais favorável a investimentos.

“Estamos em uma obra. Ela gera dificuldades, mesmo. Nós temos mais de 22 milhões de CNPJs de empresas ativas no Brasil. Mesmo que seja um percentual pequeno dessas empresas que não estejam prontas para a reforma tributária em janeiro, em números absolutos, é um volume grande. E esses contribuintes vão merecer a atenção da Receita Federal e dos nossos parceiros”, acrescentou o secretário.