Vendas do varejo caem em outubro: veja setores que mais sentiram o impacto

Lojas de materiais de construção, um dos setores de bens duráveis, contribuíram para a queda do varejo em outubro - (crédito: Magnific)

As vendas do varejo caíram 4,0% em outubro de 2026 em comparação ao mesmo mês de 2025, já descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O resultado representa o 17º mês seguido de recuo real, sequência iniciada em junho de 2025.

A retração perdeu força em relação a setembro, quando o recuo foi de 4,2%. Ainda assim, o setor registrou o pior outubro desde 2023, ano em que a queda alcançou 4,1%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Desempenho por categorias

Bens duráveis e semiduráveis recuaram 8,9%, pressionados por óticas e joalherias e lojas de materiais de construção. Em serviços, a queda chegou a 8,5%, puxada por turismo e transporte e por autopeças e serviços automotivos.

Bens não duráveis tiveram a menor queda do grupo, de 0,7%. O varejo alimentício especializado obteve desempenho positivo, enquanto livrarias e papelarias contribuíram para a retração da categoria.

Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, explicou que "a retração real não foi igual entre as categorias: bens duráveis e serviços recuaram mais, enquanto a queda em bens não duráveis foi mais branda. Esse contraste aparece em um mês no qual a intenção de compra de duráveis caiu na comparação mensal, embora permanecesse acima do nível de um ano antes. O endividamento das famílias também recuou ligeiramente, mas continuou elevado. Em conjunto, os dados são compatíveis com um consumidor mais seletivo, que pode estar adiando parte das compras".

"A retração real não foi igual entre as categorias: bens duráveis e serviços recuaram mais, enquanto a queda em bens não duráveis foi mais branda" Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo

Cenário regional e comércio eletrônico

O faturamento real caiu em todas as regiões brasileiras.

Centro-Oeste registrou retração de 5,4%.

Sudeste recuou 5,2%.

Nordeste teve baixa de 3,5%.

Norte caiu 2,3%.

Sul encolheu 0,8%, com altas no Paraná (0,7%) e em Santa Catarina (0,1%).

Amapá liderou os ganhos estaduais com 2,4%, seguido por Rondônia (1,2%) e Acre (0,8%). Na outra ponta, São Paulo anotou o maior recuo com 6,4%, à frente de Goiás (6,3%) e Rio Grande do Norte (5,6%).

O faturamento nominal do e-commerce recuou 0,5% frente a outubro de 2025. No varejo físico, as vendas nominais subiram 1,9% no período.

Pressão da inflação

O IPCA-15 subiu 0,3% em outubro, acumulando 4,6% em 12 meses. Oito dos nove grupos registraram aumento, liderados por alimentação e bebidas, que avançou 0,9%. A alimentação no domicílio aumentou 1,0%, enquanto a alimentação fora subiu 0,6%.

Transportes registraram alta de 0,1%, com combustível avançando 1,2% e passagens aéreas caindo 9,2%. Habitação caiu 0,1%, sob efeito do recuo de 0,9% na energia elétrica na bandeira verde. O ICVA marcou alta nominal de 1,3% e recuo real de 4,0%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.