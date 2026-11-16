Atividade econômica recua 0,2% em setembro, aponta Banco Central

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) é calculado com ajuste sazonal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A atividade econômica brasileira recuou 0,2% em setembro, na comparação com agosto, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira (16/11). O resultado, calculado com ajuste sazonal, foi influenciado pelas quedas da indústria, dos serviços e dos impostos. A agropecuária foi o único segmento a apresentar crescimento no período.

Entre os setores, a agropecuária avançou 1,2% em setembro. Na direção oposta, a indústria registrou retração de 0,4%, enquanto os serviços recuaram 0,1%. O componente de impostos teve queda de 0,3%. Já o IBC-Br sem a agropecuária apresentou redução de 0,2%.

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O setor de serviços representa a maior parcela da composição do indicador, com peso de 59,7%, conforme a estrutura de ponderação de 2025. A indústria responde por 20,2%, os impostos por 14% e a agropecuária por 6,1%. Sem o segmento agropecuário, o índice reúne 93,9% de sua composição.

No resultado do terceiro trimestre, entre julho e setembro, o IBC-Br apresentou queda de 0,9% em relação aos três meses anteriores, de abril a junho. Na comparação entre setembro de 2026 e o mesmo mês de 2025, o indicador ficou estável, sem variação.

Apesar do recuo mensal e trimestral, o índice registrou crescimento de 0,7% na comparação entre trimestres equivalentes. No acumulado de 2026, a alta foi de 1,4%. O mesmo percentual foi registrado na variação dos últimos 12 meses.