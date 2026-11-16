Governo prevê R$ 1,5 bilhão para ampliar e modernizar aeroportos regionais

A etapa atual do programa está vinculada à repactuação do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília, que prevê R$ 1,2 bilhão em investimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governo federal prevê mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos privados para ampliar e modernizar 23 aeroportos regionais no país. Os recursos serão destinados por meio do Programa AmpliAR, do Ministério de Portos e Aeroportos, que prevê a incorporação dos terminais a contratos de concessão já existentes.

As intervenções incluem melhorias nas pistas, nos pátios de aeronaves e nos terminais de passageiros, além de adequações necessárias para garantir as condições operacionais dos aeroportos. A iniciativa busca ampliar a infraestrutura aeroportuária regional por meio de parcerias com empresas que já administram terminais concedidos à iniciativa privada.

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A etapa atual do programa está vinculada à repactuação do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília, que prevê R$ 1,2 bilhão em investimentos. A proposta inclui a incorporação de outros 10 aeroportos regionais, localizados em Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Para esses terminais, estão previstos R$ 857,8 milhões destinados à ampliação e à operação.

Na primeira rodada do AmpliAR, realizada em novembro de 2025, foram arrematados 13 aeroportos, com previsão de R$ 731,6 milhões em investimentos privados. Os terminais estão distribuídos principalmente pelas regiões Norte e Nordeste.

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Entre os aeroportos contemplados estão os de Barreirinhas (MA), Paulo Afonso e Lençóis (BA), Jericoacoara e Canoa Quebrada (CE), São Raimundo Nonato (PI), Serra Talhada, Garanhuns e Araripina (PE), além de Vilhena e Cacoal (RO), Araguaína (TO) e Porto Alegre do Norte (MT).

O modelo do programa permite que concessionárias responsáveis pela administração de aeroportos assumam também a gestão de terminais regionais. Em contrapartida, as empresas ficam responsáveis pelos investimentos e pelas adequações necessárias na infraestrutura e nas condições operacionais. Para viabilizar as parcerias, estão previstos mecanismos de reequilíbrio dos contratos, como ajustes nos valores das outorgas ou nos prazos das concessões.

Movimento de passageiros cresce

O anúncio dos investimentos ocorre em meio à expansão do transporte aéreo no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2026, o setor movimentou 99,6 milhões de passageiros, crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

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Do total, 76,8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos, enquanto 22,7 milhões utilizaram voos internacionais. Apenas em setembro, foram registrados mais de 10,8 milhões de passageiros, o melhor resultado para o mês em 26 anos.

Os dados foram consolidados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com base no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).