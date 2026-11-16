Caso Jensen Huang divide setor de tecnologia e governo dos EUA sobre retorno à Nvidia

A renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, anunciada na última quinta-feira (12/11), abriu uma disputa sobre o futuro da liderança da empresa. O executivo deixou o comando após o vazamento de relatos sobre relacionamentos extraconjugais, um deles envolvendo uma empresária investigada por autoridades norte-americanas sob suspeita de ligação com a inteligência chinesa.

A saída do executivo provocou uma mobilização pela sua recondução. A campanha on-line “Stand with Jensen” reuniu mais de 170 mil assinaturas em uma petição que pede seu retorno ao cargo, ao menos até a conclusão de investigações independentes sobre o caso.

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Entre os apoiadores estão empresários, investidores e representantes do setor de tecnologia, como Elon Musk, da Tesla, Tim Sweeney, da Epic Games, Garry Tan, da Y Combinator, Travis Kalanick, da Uber, Amjad Masad, da Replit, Brad Gerstner, da Altimeter Capital, e Gavin Baker, da Atreides Management.

Funcionários da Nvidia também organizaram manifestações internas em apoio ao antigo CEO. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou confiar no executivo.

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Um dos argumentos apresentados pelos defensores de Huang é a importância de sua liderança para a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. Para os apoiadores, uma substituição apressada pode comprometer a posição norte-americana na corrida pela inteligência artificial e beneficiar concorrentes chineses, como a Huawei.

A possibilidade de retorno, porém, enfrenta resistência no governo dos EUA. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, posicionou-se contra a recondução e defendeu a contratação de um executivo externo para promover mudanças na empresa.

Além da discussão sobre a sucessão, o governo cobra uma apuração sobre possíveis desvios de chips da Nvidia para a China por meio de empresas intermediárias instaladas no Sudeste Asiático. As autoridades querem esclarecimentos sobre as operações e o destino dos equipamentos.