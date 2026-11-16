Palmacon projeta salto da palma de óleo para 1 milhão de hectares no país

A Abrapalma realiza, nesta terça (17/11) e quarta-feira (18/11), na Estação das Docas, em Belém, a segunda edição da Palmacon. O encontro debate caminhos para o setor atingir 1 milhão de hectares cultivados no Brasil, recuperando áreas degradadas e abandonadas por outros usos. Atualmente, o cultivo ocupa 283 mil hectares em cerca de 40 municípios paraenses.
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Com a presença de pesquisadores, produtores, investidores e representantes governamentais, o evento reúne palestrantes da Colômbia e da Costa Rica. O presidente da Abrapalma, Victor Almeida, declarou que "Temos um grande potencial de crescimento, contribuindo para recuperar áreas degradadas com o plantio da palma e gerando emprego e renda, especialmente para agricultores familiares do estado. O Pará tem uma solução sustentável que precisa do apoio dos governos estadual e federal. Para isso, é muito importante que toda a população conheça o setor. A Palmacon é uma oportunidade de mostrar o que estamos fazendo e discutir caminhos para avançar ainda mais".
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Programação e debates técnicos
A conferência reúne nove painéis e apresenta o espaço Abrapalma, voltado a oficinas, workshops e sessões práticas com especialistas. Os debates abordam mercado global, certificação, regularização fundiária com o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e inclusão produtiva. O evento também divulga a adesão à Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) e analisa cenários climáticos ligados ao El Niño para a próxima década.
Panorama e metas produtivas
A cadeia nacional reúne agroindústrias e produtores rurais, gerando mais de 20 mil empregos diretos. Levantamento da consultoria Agroportal indica que a área plantada cresceu quase 30% em cinco anos. A agricultura familiar responde por 14% do cultivo, somando 39,1 mil hectares e mais de 2 mil famílias. Em média, cada produtor familiar cultiva dez hectares, produz 250 toneladas anuais e gera renda de R$ 200 mil.
Quatro municípios paraenses concentram quase 70% da área cultivada:
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Tailândia: área de 68 mil hectares;
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Tomé-Açu: cerca de 47 mil hectares;
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Moju: cerca de 47 mil hectares;
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Acará: total de 34 mil hectares.
Estimativas setoriais indicam que a área plantada pode triplicar em dez anos, atingindo 900 mil hectares mediante aportes de R$ 18 bilhões em crédito de longo prazo. A expansão aproveita parte dos 7 milhões de hectares degradados aptos ao cultivo, respeitando o Zoneamento Agroecológico da Palma. Com ciclo de até três décadas, a palma fornece matéria-prima para alimentos, cosméticos e biocombustíveis, direcionando 10% da produção ao biodiesel.