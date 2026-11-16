Black Friday: 38% dos brasileiros planejam comprar um novo smartphone

A marca JOVI busca atender aos consumidores brasileiros que planejam adquirir um novo smartphone na Black Friday - (crédito: Divulgação)

A compra de um novo smartphone está nos planos de dois em cada cinco participantes da pesquisa feita pela Ipsos sob encomenda da JOVI. A marca chinesa de smartphones foi desenvolvida de maneira exclusiva para o Brasil pela vivo Mobile Communication.

Entre as pessoas ouvidas, 38% dizem que definitivamente ou provavelmente comprarão um aparelho na próxima Black Friday. O levantamento também indica que 31% ainda avaliam essa possibilidade e respondem que talvez façam a aquisição na data.

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Outros 31% afirmam que definitivamente ou provavelmente não comprarão o celular durante o evento comercial. Em um recorte temporal mais amplo, 54% dos entrevistados planejam trocar de aparelho em até 12 meses.

Comportamento e economia para as compras

O planejamento para o período promocional atinge as compras gerais. Ao todo, 44% adiam aquisições de maior valor ou organizam gastos não urgentes para a data.

Esse número reúne duas frentes de consumidores: os 24% que deixam compras de maior custo para a ocasião e os 20% que preparam a maioria das aquisições não urgentes para o momento promocional.

A preparação financeira acompanha essa postura, somando 46% de pessoas que guardam recursos: uma fatia de 25% economiza especificamente para a Black Friday, enquanto 21% guardam dinheiro para o fim de ano ou para a data. Outros 19% não poupam, mas possuem reserva financeira disponível para gastar. Esses dados tratam de compras em geral, sem focar apenas em celulares.

“Os dados mostram que a Black Friday é uma data relevante para a categoria, mas também que a troca de smartphone faz parte de um planejamento mais amplo do consumidor. Quando há intenção de compra, fatores como preço, condições de pagamento e benefícios concretos do produto ganham ainda mais peso. Por isso, buscamos reunir nesta Black Friday ofertas competitivas em diferentes faixas de preço e produtos, para atender desde quem procura um aparelho mais acessível até quem quer investir em recursos mais avançados”, declarou André Varga, diretor de Produto da JOVI.

Perfil da pesquisa

A pesquisa ocorreu entre 30 de setembro e 5 de outubro deste ano em todo o Brasil. O levantamento reuniu 1.200 entrevistas com adultos a partir de 18 anos, usuários de smartphones e integrantes das classes A, B e C nas cinco regiões do país, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.