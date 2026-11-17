Pesquisa aponta que os preços elevados dificultam o consumo de frutas, associadas por parte da população a produtos de maior poder aquisitivo - (crédito: hippopx.com)

O preço das frutas pesa no orçamento das famílias brasileiras e limita o consumo, apesar do reconhecimento dos benefícios desses alimentos para a saúde. Pesquisa da Associação Brasileira dos Produtores, Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) mostra que 34,7% dos brasileiros com mais de 18 anos apontam os preços elevados como principal entrave à compra. Por outro lado, 58,9% citam os benefícios à saúde como um dos principais motivos para consumir frutas.

Divulgado nesta terça-feira (17/11), o levantamento também revela que 39% dos entrevistados consomem frutas de seis a sete dias por semana. O estudo foi realizado com 1.520 pessoas maiores de 18 anos, entre 24 de agosto e 2 de setembro.

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Os preços elevados também podem estar relacionados à percepção de que o consumo de frutas está associado às classes sociais mais altas. “Infelizmente, as classes C e D têm sofrido muito com a perda do poder de compra. Não só o salário, que tem aumentado, com reajustes (acima da inflação), mas o poder de compra da população tem caído. Isso é notório”, comentou o presidente da Abrafrutas, Waldyr Promicia.

Ele também lamentou que a perda do poder de compra leve as famílias a priorizar outros produtos em detrimento das frutas. "Eu não deixo de comprar um iPhone, mas eu deixo de comprar 1 kg de tomate, entendeu? Porque percebe menos valor, né? Então, infelizmente, a gente percebe sim que o consumo de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) tem diminuído no Brasil. Isso é triste", afirmou Promicia.

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Além dos benefícios à saúde e dos preços elevados, a pesquisa identificou outros fatores que influenciam o consumo de frutas. Promoções e a boa aparência dos produtos nos pontos de venda estimulam a compra, respectivamente, para 34,8% e 28,6% dos entrevistados.

Aumento do tomate

A divulgação dos resultados da pesquisa sobre hábitos de consumo de frutas e derivados ocorreu na mesma semana em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro. O levantamento apontou alta de 0,83% no grupo de alimentos e bebidas, com destaque para o tomate, que registrou aumento de 19,57%.

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Embora a alta do tomate esteja relacionada a fatores como as condições climáticas adversas, o presidente da Abrafrutas projeta aumento na produção de frutas e derivados no próximo ano. "Na parte de fruticultura, a previsão é que aumente porque neste ano não foi tão bom", afirmou o representante da entidade.