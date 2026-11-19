A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) empossou, nesta quinta-feira (19/11), a diretoria responsável pela gestão da entidade no quadriênio 2026–2030. Na mesma solenidade, realizada em Brasília, foi inaugurado o complexo CNC José Aparecido da Costa Freire, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

José Roberto Tadros foi reconduzido à presidência da confederação para o terceiro mandato consecutivo. Ele foi eleito em setembro, com 28 votos favoráveis. A nova diretoria também conta com José Aparecido da Costa Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF, que assumiu o cargo de 2º vice-presidente nacional, com mandato até 2030.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O novo complexo recebeu o nome de Costa Freire em homenagem ao dirigente. O espaço reunirá a nova sede administrativa do Senac Nacional na capital federal, o Centro de Produção de Alimentos do Senac e o Centro Educacional de Aperfeiçoamento em Gastronomia, também denominado Escola Nacional de Gastronomia do Senac.

Leia também: Oposição trava disputa interna pelo comando do Senado em 2027

A estrutura foi planejada para centralizar a distribuição e a logística do Senac Nacional, com a expectativa de reduzir custos e o tempo das operações. O complexo também concentrará atividades administrativas e de formação profissional da instituição.

Presente à cerimônia, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a contribuição do empreendimento para a geração de oportunidades e a qualificação profissional. A chefe do Executivo local também ressaltou a parceria entre o Governo do Distrito Federal e o sistema CNC.

Para o quadriênio, a diretoria estabelece como objetivo ampliar a presença do setor de comércio, serviços e turismo no país. Entre as prioridades estão investimentos em inovação, infraestrutura e capacitação profissional.