Bruno Moretti (foto) quer evitar que o projeto volte ao Senado, onde teve dificuldades para ser aprovado. - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

Um dia após a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que reúne medidas de ajuste fiscal para o cumprimento da meta orçamentária do próximo ano, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse estar confiante em uma votação tranquila do texto na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) já convocou uma sessão extraordinária na segunda-feira (23/11) à noite para pautar a proposta.

“Nosso cenário é de aprovação na Câmara, sem mudanças de mérito no texto, de maneira que esse texto não volte para o Senado Federal e ele possa ser rapidamente sancionado pelo presidente Lula”, disse o ministro, nesta quinta-feira (19), em entrevista à BandNews.

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Moretti fez elogios a Hugo Motta, que, segundo ele, tem se mostrado “muito sensível” à pauta fiscal. “(Ele) tem se colocado à disposição para ajudar em qualquer agenda que se refira ao processo de ajuste das contas, de equilíbrio das contas, assim como o presidente Davi Alcolumbre foi fundamental, também, nesse processo”, acrescentou.

Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o PLP é o primeiro pacote de uma série de medidas que o governo deve tomar em prol das contas públicas e que novos projetos de ajuste fiscal devem ser apresentados em breve. Sem citar o colega de Esplanada, Moretti não descartou essas novas medidas, apesar de não ter detalhado o que poderia vir a mais nesses próximos textos.

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“Concluída essa etapa de tramitação do projeto, a gente constrói segurança, vários agentes de mercado dizendo que o cenário do resultado fiscal muda com esse projeto de lei e quaisquer medidas adicionais, a gente vai estar sempre pronto para tomar, para conseguir dar mais segurança de que a gente vai cumprir esse percurso de resultados primários crescentes ao longo do próximo mandato do presidente Lula”, completou o ministro.