Trump condena tentativa de impeachment do secretário de Guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira, 10, o deputado republicano Thomas Massie e condenou uma tentativa de abrir um processo de impeachment contra o secretário de Guerra, Pete Hegseth, em publicação na Truth Social.

Na mensagem, Trump chamou Massie de "deputado republicano derrotado" e "um completo perdedor", ao afirmar que ele tenta destituir "talvez a autoridade militar mais popular e bem-sucedida do país". O presidente disse que Hegseth deveria ser "elogiado, não alvo de impeachment".

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Trump também atribuiu ao secretário de Guerra um aumento do recrutamento militar, que estaria em "recorde histórico". Além disso, mencionou "duas vitórias" de Hegseth em batalha, citando Venezuela e Irã. O presidente americano apelou ao Congresso para apoiar o secretário e "levantar-se" por ele.

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A declaração de Trump ocorre horas depois de Massie protocolar um pedido para votar o impeachment de Hegseth justamente por sua conduta na guerra do Irã e em operações no Iêmen e na Venezuela. O deputado republicano fez o pedido na primeira sessão da Câmara após a derrota do partido durante as eleições de meio de mandato. A votação pode acontecer ainda nesta semana.

Em resposta, o secretário de Guerra disse que fará uma coletiva de imprensa na terça-feira, a primeira em mais de 180 dias, e alegou que os conflitos são necessários ainda que impopulares.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.