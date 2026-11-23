A companhia obteve um lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre de 2026, 21,5% a mais do que no mesmo período do ano anterior. - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

A queda do preço do barril de petróleo nas últimas semanas e o aumento da incerteza sobre a bolsa brasileira impactaram as ações da Petrobras nos primeiros 20 dias de novembro. Como mostra um levantamento elaborado pela consultoria Elos Ayta, o valor de mercado da principal companhia de petróleo do país foi reduzido em US$ 34,4 bilhões em novembro até o dia 20 do mês, o que corresponde a uma queda de 25,4% na comparação com o valor registrado no último dia de outubro.

A derrocada desse valor nos últimos dias ocorreu mesmo após a empresa ter registrado um lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre de 2026, 21,5% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Mesmo com o saldo maior, houve uma queda de 24,2% em relação aos três meses imediatamente anteriores. A redução do lucro bruto, o aumento das despesas com alienação e baixa de ativos foram alguns dos fatores mencionados pela companhia para o resultado.

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Entre os dias 31 de outubro de 20 de novembro, o valor de mercado da companhia passou de US$ 135,3 bilhões para US$ 100,9 bilhões. Mesmo com a forte desvalorização, a Petrobras segue como uma das companhias do setor avaliadas em mais de US$ 100 bilhões. Na esteira da queda do petróleo, outras empresas globais também tiveram perdas de valor do período, como Exxon Mobil (US$ 112,1 bilhões), Chevron (US$ 53,4 bilhões) e Shell (US$ 43,0 bilhões).



No acumulado de novembro até o dia 20, o barril de petróleo do tipo Brent – mais utilizado nas cotações internacionais – apresentou uma queda de 21,31%, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), dos Estados Unidos, recuou 19,95%. É importante destacar, no entanto, que mesmo com a queda expressiva no mês, a Petrobras ainda acumula valorização de 37,55% em dólares em 2026.