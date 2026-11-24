Segundo a secretária Débora Freire, as novas projeções são explicadas por pressões de preços internacionais e juros - (crédito: Washington Costa/MF)

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda revisou as projeções para a atividade econômica e para os preços em 2026 e nos próximos anos. De acordo com os números publicados, no Boletim Macrofiscal, o governo federal reduziu de 2% para 1,9% a estimativa de crescimento do PIB neste ano, enquanto, para o exercício seguinte, a revisão foi ainda maior, caindo de 2,3% para 1,8%.

Em 2026, as estimativas para o PIB industrial passaram de 1,7% para 1,4% e o de serviços, de 1,8% para 1,7%. A queda da atividade só não deve ser maior graças ao setor agropecuário, em que a previsão foi revisada de 2,8% para 3,1%. Para a SPE, o desemprego em queda, além do reajuste nos valores do Bolsa Família e a proibição das bets podem garantir uma sustentação maior para o PIB.

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No cenário projetado para 2027, a taxa de juros e o custo do crédito elevados são apontados como os principais fatores que levaram à correção dos números projetados pela equipe econômica. O governo, no entanto, espera uma recuperação, ainda que leve, a partir de 2028, com o PIB oscilando entre 2,5% e 2,6% ao ano até 2030.

No caso da inflação, a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,9% para 5,3%, em 2026, e de 3,8% para 4,5%, em 2027. No relatório, a SPE destaca o crescimento do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que chegou a 4,6% em outubro, com uma pressão maior sobre os alimentos em domicílio. Na estimativa para 2027, o peso dos combustíveis deve ser um fator determinante para essa trajetória, na visão da equipe.

Na entrevista coletiva de apresentação do boletim, a secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, destacou a pressão sobre os preços no cenário internacional, principalmente sobre os combustíveis, e as taxas de juros elevadas no mundo para explicar a revisão das projeções. "Isso, obviamente, se reflete na economia brasileira, se reflete principalmente nas economias emergentes, mas se reflete na economia brasileira, principalmente, via câmbio", analisou Freire.

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Já o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Rafael Leão, explicou que a mudança das projeções reflete os efeitos da política contracionista se concretizando. Segundo ele, no entanto, a leve queda nas concessões de crédito e da atividades econômicas são amenizadas pelo desemprego em queda, o que contribui para que não haja um 'hard landing', ou pouso forçado, em inglês, na economia. "Esse processo, dá o suporte, oferece ainda alguma dinamicidade para a economia brasileira, para que ela não tenha uma frenagem tão brusca, assim por dizer", considerou.

Mercado financeiro

Além das expectativas do governo, as projeções do mercado financeiro para a inflação brasileira também voltaram a subir, de acordo com o Boletim Focus divulgado na manhã de ontem pelo Banco Central. A mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para este ano passou de 5,11% para 5,15%, enquanto a estimativa para 2027 avançou de 5% para 5,12%. Para 2028 e 2029, as expectativas permaneceram em 4,00%.

As projeções para o câmbio acompanharam o movimento de alta. A estimativa para a cotação do dólar em novembro passou de R$ 5,41 para R$ 5,60. Para dezembro, avançou de R$ 5,40 para R$ 5,55. Em janeiro de 2027, a expectativa subiu de R$ 5,40 para R$ 5,50. A estimativa para taxa básica de juros, a Selic, permaneceu com previsão de 13,75% ao ano para dezembro de 2026 e janeiro de 2027.

Apesar de haver críticas do mercado quanto ao pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo, especialistas consultados pelo Correio acreditam falta de um nome para o comando do Ministério da Fazenda é o que mais pesa atualmente para os mercados. "O mercado precifica a incerteza e quando o governo demora a trazer o nome do próximo ministro da fazenda, essa incerteza faz o investidor buscar mercados mais seguros e menos incertos", avalia a especialista em investimento e risco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Merula Borges.

Para o cientista político Lucas Fernandes, coordenador de Análise Política Federal na BMJ Consultores, escolha do próximo ministro da Fazenda será uma das decisões políticas mais importantes do início do novo mandato de Lula. "Além de encontrar um nome bem recebido pelo mercado financeiro, o presidente precisa designar alguém que terá condições de conciliar as prioridades sociais do governo com a necessidade de recuperar a confiança na política fiscal", considera.