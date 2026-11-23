O Internacional transformou uma decisão de seis pontos em um verdadeiro pesadelo diante de quase 41 mil torcedores. Isso porque o Colorado foi goleado pelo Vitória por 5 x 2, na noite desta segunda-feira (23/11), no estádio Beira-Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão. Logo na primeira jogada da partida, o time gaúcho viu Renê balançar as redes aos 12 segundos e anotar o gol mais rápido desta edição da Série A.

O que, sem dúvida, deu início a uma noite trágica para os donos da casa. Além de quebrar um longo jejum, visto que o clube baiano ainda não havia vencido nenhuma partida como visitante neste campeonato, o resultado contundente contou com três gols marcados por ex-jogadores colorados.

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Com o revés avassalador em Porto Alegre, o Internacional permanece estacionado nos 38 pontos e caiu para a 18ª colocação na tabela de classificação, ficando três pontos atrás do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 41 pontos, e dois pontos atrás do Corinthians, que soma 40 pontos e ainda entra em campo na rodada. Por outro lado, o Vitória saltou para os 44 pontos, assumiu o 13º lugar e abriu três pontos de vantagem para o Z4, encaminhando a permanência na elite do futebol nacional.

O confronto no Beira-Rio começou em ritmo alucinante e castigou a desatenção defensiva do Internacional antes mesmo da primeira volta do ponteiro. Imediatamente após a saída de bola, Tarzia roubou a posse em um vacilo de Bruno Gomes e deixou Renê livre na frente de Kauan Jesus para inaugurar o marcador aos 12 segundos. Posteriormente, o clube baiano manteve a eficiência letal nos contra-ataques e ampliou a vantagem aos 18 minutos, quando o próprio Renê disparou pela ponta direita e serviu Tarzia sozinho na área.

Diante da desvantagem dupla diante de sua torcida, o Colorado passou a pressionar no campo ofensivo, mas esbarrou inicialmente na linha defensiva bem postada pelos visitantes. Contudo, a insistência gaúcha surtiu efeito aos 40 minutos da etapa inicial em uma jogada de rebote na grande área. Na ocasião, Ronaldo arriscou chute forte de fora da área, o goleiro Lucas Arcanjo espalmou para o meio e Vitinho apareceu em velocidade para descontar, levando o duelo aberto para o intervalo.

Na volta para a etapa complementar, o Internacional se lançou ao ataque em busca do empate. Contudo, acabou sofrendo um duro golpe logo após nova falha individual. Em um cruzamento levantado na área, o goleiro Kauan Jesus não conseguiu segurar a bola e soltou nos pés do lateral-esquerdo Ramon, que aplicou a primeira Lei do Ex da noite para fazer o terceiro. Ainda assim, os donos da casa esboçaram uma reação aos 24 minutos, quando Vitinho cruzou na medida e Alerrandro cabeceou para o chão para diminuir o prejuízo.

Entretanto, a esperança colorada ruiu completamente nos minutos finais diante de uma equipe baiana mortífera nos espaços deixados pela defesa gaúcha. Aos 42 minutos, Renato Kayzer brigou pela posse contra os zagueiros e tocou para o volante Baralhas, outro ex-jogador do clube gaúcho, tocar na saída do goleiro e anotar o quarto gol. Por fim, já aos 48 minutos, Marinho acionou Renato Kayzer livre na área para estufar as redes, confirmar a goleada por 5 a 2 após revisão do VAR e provocar gritos de olé nas arquibancadas do Beira-Rio.

INTERNACIONAL 2×5 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro 36ª rodada

Data: 23/11/2026

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público: 40.968

Gols: Renê, a 0’/1ºT, Tarzia, aos 18’/1ºT, Ramon, aos 11’/2ºT, Baralhas, aos 42’/2ºT, e Renato Kayzer, aos 48’/2ºT (VIT); Vitinho, aos 40’/1ºT, e Alerrandro, aos 24’/2ºT (INT).



INTERNACIONAL: Kauan Jesus; Bruno Gomes (Calebe, 28’/1ºT / Eliasson, 36’/2ºT), Mercado (João Bezerra, 19’/2ºT), Juninho e Matheus Bahia (Paulinho, 37’/2ºT); Aguirre, Villagra e Ronaldo (Thiago Maia, intervalo); Vitinho, Carbonero e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista



VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson (Zé Vitor, 28’/2ºT), Cacá, Britez e Ramon (Luan Cândido, 23’/2ºT); Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Caíque, 22’/2ºT); Erick (Marinho, 38’/2ºT), Renê (Renato Kayzer, 38’/2ºT) e Tarzia. Técnico: Rafael Lacerda



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Juninho, Matheus Bahia e Alerrandro (INT); Baralhas, Rafael Lacerda [técnico], Jamerson, Emmanuel Martínez e Zé Vitor (VIT).