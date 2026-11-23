Em um duelo de times que precisavam vencer para ganhar uma pílula de tranquilidade para a reta final do Brasileirão, Botafogo e São Paulo ficaram em um empate por 1 x 1, gols de Tiquinho Soares e Pedro Lima, no Nilton Santos, em jogo válido pela 36ª rodada.

Com o resultado, o Glorioso não consegue se distanciar da forma que queria da zona de rebaixamento, com 43 pontos, a três do Corinthians, primeiro time do Z-4 e que ainda joga na rodada. Do outro lado, o São Paulo chegou ao número mágico dos 45 pontos e se afasta de qualquer perigo.

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Apesar de um clima chuvoso no Nilton Santos, o jogo foi muito quente desde o primeiro minuto. O Botafogo quase abriu o placar logo na primeira chegada no ataque, quando Ziyech finalizou por cima do gol de Rafael, mas levou muito perigo. Do outro lado, o São Paulo também teve uma grande chance de balançar as redes no minuto 8, com Luciano, mas Gabriel Batista fez milagre e evitou o gol tricolor.

Pouco tempo depois, Tiquinho Soares também desperdiçou uma boa chance e obrigou Rafael a trabalhar. Já o São Paulo voltou a fazer Gabriel Batista voar para fazer uma grande defesa em finalização de Pablo Maia. E foi justamente o São Paulo que aproveitou a chance para balançar as redes e sair na frente do placar. Na marca dos 28 minutos, Luciano encontrou bela assistência para Pedro Lima sair na cara de Gabriel Batista. Dessa vez, o goleiro botafoguense não teve o que fazer quando o lateral são-paulino tocou com categoria no canto e colocou a bola dentro da casinha.

Depois de ensaiar uma pressão no final do primeiro tempo, o Botafogo voltou para a segunda etapa com uma postura ainda mais ofensiva. No intervalo, Tite promoveu a entrada de Danilo, mudou o esquema tático e deixou o Glorioso mais criativo. Desse modo, o Botafogo passou a empilhar chances. Danilo tentou, Ziyech também teve sua chance, assim como Vitinho, que parou em Rafael. No contra-ataque, o São Paulo também assustou e fez Gabriel Batista fazer uma sequência de duas defesas espetaculares em finalizações de Calleri e Bobadilla.

A insistência do Botafogo e a postura defensiva do São Paulo se intensificaram enquanto o jogo se encaminhava para a sua reta final. Tite, mais uma vez, mudou o time, colocou Arthur Cabral para brigar dentro da área junto de Tiquinho Soares, e a área mais preenchida deu resultado para o Glorioso. Na marca dos 35, depois de muito tentar, o Botafogo chegou ao empate. Montoro finalizou a entrada da área; Rafael fez milagre, mas Tiquinho Soares apareceu para conferir o rebote e deixar tudo igual no Nilton Santos.

O gol de empate deu o gás necessário para o Botafogo subir ainda mais as suas linhas e alugar o campo do São Paulo. O Glorioso seguiu dentro do terço final e empurrando o Tricolor para trás, e foi assim que teve a melhor chance de virar. Em bola cruzada na área, Arthur Cabral levou melhor sobre a marcação e testou firme, mas Rafael fez mais uma grande defesa. De falta, Alex Telles também teve boa chance nos acréscimos, mas a bola caprichosamente foi na rede pelo lado de fora.

Já nos acréscimos, o jogo esquentou de vez, mas para o lado negativo. Aos 46, Marçal acertou uma cotovelada em Calleri e foi expulso, em lance que gerou uma grande confusão entre as equipes. Quando a bola voltou a rolar, foi a vez de Wendell, do São Paulo, também receber um cartão vermelho, mas por uma entrada brusca em Arthur Cabral. Com 10 para cada lado, no entanto, o placar permaneceu em igualdade. Um ponto para cada time após o apito final no Nilton Santos.

Assim, Botafogo e São Paulo voltam suas atenções para a próxima rodada, a penúltima do Brasileirão. O Tricolor é quem joga primeiro, já na quinta-feira (26/11), em casa, diante do Remo, matematicamente rebaixado, às 20h. Enquanto o Botafogo atua no sábado (28), novamente no Nilton Santos, mas diante do Bahia, às 21h.

BOTAFOGO 1×1 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro 36ª rodada

Data e horário: 23/11/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: não divulgado

Renda: não divulgado

Gols: Pedro Lima, 28’/1ºT (0-1); Tiquinho Soares, 35’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: Gabriel Batista; Ferraresi, Justino (Danilo, intervalo) e Marçal; Vitinho, Allan (Edenílson, 17’/2ºT), Medina (Arthur Cabral, 32’/2ºT) e Alex Telles; Ziyech (Montoro, 11’/2ºT), Matheus Martins (Kauan Toledo, 11’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Tite



SÃO PAULO: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordeney (Danielzinho, 15’/2ºT), Pablo Maia e Iago (Wendell, 22’/2ºT); Bobadilla (Pedro Bezerra, 39’/2ºT), Luciano (Lucca, 39’/2ºT) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior



Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Ferraresi (BOT); Newton, Rafael, Osorio, Pedro Lima (SAO)

Cartões Vermelhos: Marçal (BOT)* e Wendell (SAO)**

*expulso aos 46’/2ºT por acertar uma cotovelada em Calleri.

**expulso aos 51’/2ºT por entrada brusca em Arthur Cabral.