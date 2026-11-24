A Braskem anunciou um acordo preliminar com credores para a reestruturação de sua dívida, que soma quase US$ 11 bilhões. A proposta prevê uma capitalização de até US$ 4,9 bilhões, dividida entre um aporte de US$ 1,3 bilhão da Petrobras e a conversão de até US$ 3,6 bilhões em dívidas para ações da companhia.
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Para apresentar o plano atualizado, com os termos definitivos da negociação, a petroquímica solicitou ao juízo da Recuperação Extrajudicial a prorrogação do prazo por mais 20 dias úteis. Segundo a empresa, a maioria dos credores apoiou o pedido. Após o anúncio do acordo preliminar, as ações da Braskem registraram alta de quase 12% na Bolsa de Valores.
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A companhia também concluiu a etapa final de um projeto de segurança cibernética desenvolvido ao longo de quatro anos em parceria com a NetSecurity. A iniciativa abrangeu 59 instalações em oito países e teve como objetivo proteger a infraestrutura digital da empresa sem interromper as operações industriais.
O trabalho envolveu mais de 100 profissionais e incluiu a segmentação das redes, com o isolamento de diferentes setores dos sistemas para impedir que eventuais invasões virtuais se espalhem pela infraestrutura. A medida foi implementada em unidades com funcionamento contínuo, 24 horas por dia.
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