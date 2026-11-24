Anthropic é a empresa responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial Claude - (crédito: Divulgação)

As ações da Anthropic caíram para US$ 82 no pré-mercado desta terça-feira (24/11), cinco dias após a estreia da empresa de inteligência artificial (IA) na Nasdaq. A cotação ficou abaixo dos US$ 83 estabelecidos no IPO, realizado no último dia 19. No primeiro dia de negociação, os papéis abriram a US$ 111,50, alta de 34% em relação ao preço da oferta, e chegaram a avançar 39,5% durante o pregão. As ações encerraram a sessão a US$ 97,17, valorização de 17,07%.

Na abertura no mercado, porém, as ações tiveram uma recuperação e passaram para U$ 87 a ação por volta das 10h50.

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A companhia arrecadou US$ 93,5 bilhões com a venda de ações, após o exercício do lote adicional, superando o recorde anterior da SpaceX, que havia captado US$ 85,7 bilhões em junho. No anúncio inicial da operação, a Anthropic informou ter levantado US$ 81,3 bilhões com a oferta de ações. Considerada também uma colocação privada paralela de US$ 26 bilhões, a operação alcançou US$ 107,3 bilhões.

A empresa vendeu 980 milhões de ações a US$ 83 cada, acima da faixa inicialmente estimada, entre US$ 70 e US$ 78. O volume ofertado também foi ampliado em 19%. A operação foi coordenada pelo Goldman Sachs e pelo Morgan Stanley, com participação de um consórcio de 22 instituições financeiras. No primeiro pregão, a valorização dos papéis levou o valor de mercado totalmente diluído da companhia a superar temporariamente US$ 2 trilhões.

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Um dia após o início das negociações, o presidente-executivo (CEO) da Anthropic, Dario Amodei, vendeu mais de 3,37 milhões de ações, por um valor superior a US$ 280 milhões.

A queda dos papéis ocorre em meio a um movimento de liquidação no setor de tecnologia. Investidores demonstram preocupação com as avaliações elevadas de empresas de inteligência artificial, os gastos bilionários com infraestrutura de computação e os riscos associados à manutenção de juros altos.